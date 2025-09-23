美要求北約盟國停購俄石油 匈牙利堅持能源優先

匈牙利外交部長西亞爾托表示，匈牙利不會放棄對俄羅斯能源的依賴。（路透）

2025/09/23 14:51

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）近日接受衛報（The Guardian）採訪時表示，雖美國之前要求北約盟國停止購買俄羅斯石油，但匈牙利不會放棄對俄羅斯能源的依賴。

根據衛報報導，西亞爾托在聯合國第80屆大會期間接受採訪並強調，沒有俄羅斯的石油和天然氣供應，匈牙利就無法確保該國的能源安全。

西亞爾托指出，夢想從其他國家進口石油和天然氣固然不錯，但實際上匈牙利只能從擁有相應基礎設施的國家（俄羅斯）進口。若少了俄羅斯的供應，匈牙利能源安全就沒有保障。西亞爾托補充，他能理解美國總統川普的立場。

西亞爾托發出此番言論前，川普將對俄羅斯的新制裁與北約成員國切斷與俄羅斯能源的聯繫掛勾在一起。川普上週在真實社交上說，當所有北約成員國都停止從俄羅斯購買石油，美國就準備好對俄羅斯實施嚴厲制裁。

另外匈牙利國營石油公司MOL集團每年透過「友誼」管道進口約500萬噸原油，為匈牙利和斯洛伐克的煉油廠供油。這2個國家一直對停止進口俄羅斯能源的呼籲抱持最強烈反對態度。

彭博指出，歐盟正在考慮對「友誼」管道的石油運輸實施貿易限制，甚至可能完全停止運輸。該措施無需所有成員國一致同意即可實施，這意味著其他歐洲國家能以投票方式壓倒匈牙利和斯洛伐克。

