金融核彈！美擬全面制裁國際刑事法院 報復調查以色列戰爭罪

國際刑事法院成立於2002年，對成員國公民或在其領土上犯下的種族滅絕罪、反人類罪與戰爭罪擁有管轄權。（路透資料照）

2025/09/23 13:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》獨家報導，六名知情消息人士透露，美國正考慮最快於本週，對整個國際刑事法院（ICC）實施全面制裁，此舉是為了報復該法院對以色列官員所涉戰爭罪的調查，恐將使這個國際最高司法機構的日常運作陷入癱瘓。

華府先前已對ICC的數名檢察官與法官實施了針對性制裁，但將法院本身列入制裁清單，將是一次重大的對抗升級。消息人士指出，這種針對整個機構的「實體制裁」（entity sanctions），可能影響ICC所有基礎的日常運作，從支付員工薪資、使用銀行帳戶，到電腦上的辦公軟體都可能被切斷。

為因應潛在的損害，三名消息人士稱，ICC已於本月提前向員工發放了2025年剩餘月份的薪資，並正在緊急尋找替代的銀行服務與軟體供應商。法院官員也已召開緊急內部會議，討論全面制裁的衝擊。

劍指以巴戰爭調查 美控ICC威脅國安

美國此次考慮祭出重手，導火線是ICC起訴了以色列總理納坦雅胡與前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及哈瑪斯（Hamas）組織的相關人物，指控他們在加薩戰爭中犯下戰爭罪與反人類罪。

美國國務院發言人指控ICC對美國與以色列人員主張其所謂的「管轄權」，並稱華府將採取進一步措施。國務卿魯比歐更稱ICC是「一個威脅國家安全、並被用來對美國及其盟友以色列發動『法律戰』（lawfare）的工具」。

美國的威脅已引發國際社會反彈。三名外交消息人士表示，ICC的125個成員國中的一部分，將試圖在本週於紐約舉行的聯合國大會上，反制美國可能增加的制裁。然而，所有跡象都顯示華府將升級其對ICC的攻擊。一名資深外交官表示：「制裁個人的道路已經走到盡頭。現在的問題更多是他們『何時』會採取下一步，而不是『是否』會。」

國際刑事法院成立於2002年，對成員國公民或在其領土上犯下的種族滅絕罪、反人類罪與戰爭罪擁有管轄權。美國與以色列均非成員國，但法院承認巴勒斯坦為成員國，並裁定其對在巴勒斯坦領土上發生的行為擁有管轄權，但美以兩國對此均予以拒絕。

