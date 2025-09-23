為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金融核彈！美擬全面制裁國際刑事法院 報復調查以色列戰爭罪

    國際刑事法院成立於2002年，對成員國公民或在其領土上犯下的種族滅絕罪、反人類罪與戰爭罪擁有管轄權。（路透資料照）

    國際刑事法院成立於2002年，對成員國公民或在其領土上犯下的種族滅絕罪、反人類罪與戰爭罪擁有管轄權。（路透資料照）

    2025/09/23 13:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》獨家報導，六名知情消息人士透露，美國正考慮最快於本週，對整個國際刑事法院（ICC）實施全面制裁，此舉是為了報復該法院對以色列官員所涉戰爭罪的調查，恐將使這個國際最高司法機構的日常運作陷入癱瘓。

    華府先前已對ICC的數名檢察官與法官實施了針對性制裁，但將法院本身列入制裁清單，將是一次重大的對抗升級。消息人士指出，這種針對整個機構的「實體制裁」（entity sanctions），可能影響ICC所有基礎的日常運作，從支付員工薪資、使用銀行帳戶，到電腦上的辦公軟體都可能被切斷。

    為因應潛在的損害，三名消息人士稱，ICC已於本月提前向員工發放了2025年剩餘月份的薪資，並正在緊急尋找替代的銀行服務與軟體供應商。法院官員也已召開緊急內部會議，討論全面制裁的衝擊。

    劍指以巴戰爭調查 美控ICC威脅國安

    美國此次考慮祭出重手，導火線是ICC起訴了以色列總理納坦雅胡與前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及哈瑪斯（Hamas）組織的相關人物，指控他們在加薩戰爭中犯下戰爭罪與反人類罪。

    美國國務院發言人指控ICC對美國與以色列人員主張其所謂的「管轄權」，並稱華府將採取進一步措施。國務卿魯比歐更稱ICC是「一個威脅國家安全、並被用來對美國及其盟友以色列發動『法律戰』（lawfare）的工具」。

    美國的威脅已引發國際社會反彈。三名外交消息人士表示，ICC的125個成員國中的一部分，將試圖在本週於紐約舉行的聯合國大會上，反制美國可能增加的制裁。然而，所有跡象都顯示華府將升級其對ICC的攻擊。一名資深外交官表示：「制裁個人的道路已經走到盡頭。現在的問題更多是他們『何時』會採取下一步，而不是『是否』會。」

    國際刑事法院成立於2002年，對成員國公民或在其領土上犯下的種族滅絕罪、反人類罪與戰爭罪擁有管轄權。美國與以色列均非成員國，但法院承認巴勒斯坦為成員國，並裁定其對在巴勒斯坦領土上發生的行為擁有管轄權，但美以兩國對此均予以拒絕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播