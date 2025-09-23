直闖民宅隨地大便！中國十一連假將至 《灌籃高手》聖地居民怕爆

位於神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道，近年來當地因為大量觀光人潮，導致許多亂象叢生。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2025/09/23 17:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「十一連假」即將到來，預料將帶動一波出國潮，令許多日本著名觀光景點如臨大敵，住在《灌籃高手》聖地的居民更是向地方政府陳情，務必提前祭出嚴格的管制措施。

綜合日媒報導，位於神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道，曾出現在《灌籃高手》動畫片頭曲，自此成為許多國內外粉絲「聖地巡禮」的熱門景點。然而，大量朝聖人潮也導致當地頻繁發生「過度旅遊」（overtourism，或稱觀光公害）亂象，令當地居民苦不堪言，並時常在社群網路曝光這些遊客的種種惡行。

當地居民受訪時透露，「鎌倉高校前」原本只是普通住宅區，因為《灌籃高手》成為熱門朝聖景點，但當地政府並未多設置垃圾桶、公共廁所等旅遊景點所需的基礎設施，導致當地人被迫承受觀光公害，像是得定期外出撿遊客在街上亂丟垃圾，或者是參與淨灘；開車到一半，得擔心撞到無視交通規定、突然衝到馬路上跟電車拍照的遊客。

還有居民抱怨，目睹遊客在公園脫光衣服，並使用水龍頭洗澡。另外，被當地居民抱怨的外國籍遊客中，又以「中國遊客」做出的迷惑行為數量最多且最誇張，不僅多次闖入當地學校、醫院等場所上廁所，還有人因為找不到廁所，直接在無遮擋物的沙灘或闖入民宅內隨地大小便，甚至還把自己的大便直接抹到民宅圍牆上，讓受害屋主氣瘋。

不堪其擾的當地居民，為此集體向市議會送上陳情書，呼籲市政府務必採取相關措施，解決這些遊客帶來的公共危害。目前市府已在平交道附近設置簡體中文為主、嚴禁遊客隨地便溺等行為的文宣，也在江之島電鐵車站附近設置專門拍照區，並派人管制。根據市府觀察，他們發現在宣導時使用「中文」，遠比日文、英文等語言來得更有效。

另據報導指出，中國國慶連假從每年10月1日開始，當地居民擔心會湧入比平時更多的中國遊客，因此呼籲市府務必提前做好更全面且完善的應對措施。此外，有許多日本網友以過去類似事件向當地居民建議，可以放置小熊維尼、1989年6月4日天安門事件相關的物品，或者播放有著「三民主義、吾黨所宗」等歌詞的台灣國歌，做為反制。

鎌倉高校前の踏切な、迷惑中国人旅行者はSNSに写真や動画あげるのが目的なんだよ



だから写ったら困るものを風景に入れたり音楽やスローガンを流せばいいのさ



プーさん、天安門事件、日本帝国海軍に陸軍、民主主義なんかな — May_Roma めいろま 谷本真由美 （@May_Roma） September 18, 2025

鎌倉市府已在平交道附近設置簡體中文為主的警告文宣；另有其他日本網友建議，可嘗試放置小熊維尼等物品，減少中國遊客作亂。（圖擷取自@JapanBanZaiLove、@IksTakahiro社群平台「X」，本報合成）

「鎌倉高校前」站旁平交道曾出現在《灌籃高手》動畫片頭曲，自此成為許多國內外粉絲「聖地巡禮」的熱門景點。（圖擷取自社群平台「X」）

