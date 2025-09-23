離譜！南韓議員在酒吧對女孩伸出鹹豬手 竟稱以為對方是員工

南韓忠清南道禮山郡議員洪沅杓，去酒吧時涉嫌性騷女孩。（圖擷自禮山郡議會網站）

〔即時新聞／綜合報導〕有夠離譜！南韓忠清南道禮山郡議員洪沅杓，19日深夜11時30分許前往洪城郡一處酒吧消費時，竟伸出鹹豬手偷摸酒吧老闆的女兒，事後聲稱以為對方是員工，讓南韓網友相當傻眼，痛罵難道是員工就可以偷摸。

據《韓聯社》報導，從今天（23日）公開的監視器影像可以看到，當時2名男子在酒吧老闆帶領下前往包廂，其中1人看到有女孩站在走廊，竟用手觸摸她身體某個部位，雖然受害者當場抗議，但這名色狼仍若無其事地往包廂走去。

這名伸出狼爪的男子就是來自國民力量黨的洪沅杓，儘管和他同行的朋友在現場有代為道歉，但洪沅杓本人沒有表達任何悔意，直到隔天在受害者親屬不斷要求下，才寫了2張致歉信並拍照傳過去，當中指稱他以為女孩是酒吧員工。

另外，目前還傳出洪沅杓希望受害者一家不要傳播相關消息，女孩家屬對此痛批洪沅杓的道歉根本是想要趕快壓下這起事件，完全沒有誠意。

據了解，受害者在遭遇鹹豬手後受到驚嚇，家屬打算帶她去看醫生並報案，警方則強調若確有此事將展開調查。對此，洪沅杓全盤否認有性騷行為，不過他的IG已設為私人帳號，點開他的臉書則彈出「無法查看此內容」的字樣。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

