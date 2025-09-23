為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本最神聖神社伊勢神宮每20年重建1次 美媒記錄最新一輪過程

    日本伊勢神宮每隔20年會進行一次重建。圖為神道祭司們用木桿將伊勢神宮屋簷下的神聖木材搬運到指定位置。（美聯社）

    日本伊勢神宮每隔20年會進行一次重建。圖為神道祭司們用木桿將伊勢神宮屋簷下的神聖木材搬運到指定位置。（美聯社）

    2025/09/23 14:00

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本最神聖的神道教神社伊勢神宮，每20年就會重建1次。此儀式名為「式年遷宮」，已延續了1300多年。目前美聯社正在記錄最新一輪重建過程，該活動於今年正式啟動。

    根據美聯社報導，伊勢神宮每隔20年就會重建，此浩大工程耗資3.9億美元，歷時約9年。它需要集合日本最優秀的木匠、伐木工、建築師和工匠，傾注畢生心血，精雕細琢每個細節。

    完成重建後的伊勢神宮屹立約10年多，之後會重新開始重建。但每當祭司為新建築舉行祈福儀式時，工人們都會高喊「建築要屹立千年！萬年！億年！永恆！」

    這次重建是第63次重建。所有125座神宮建築都將被拆除，並按照世代傳承的傳統技藝重建相同建築，同時還將重建1500多件神宮使用的祭祀服飾和其他祭祀用品。

    重建期間將舉行33項相關的祭祀活動，最後在2033年舉行盛大的遷宮儀式，將主祭的神明遷入新殿。

    攝影師稻田美織（Miori Inata）在記錄伊勢神宮重建的攝影作品集中，提出關於持續重建的幾種解釋，例如以20年作為1次輪迴的重建週期與糧食的保質期相符，或者與傳統上將人的1生分為4個階段（幼年、青年、中年、老年）的說法一致。

    與伊勢神宮關係密切的人們，常常能從這種永不停歇的重建過程中感受到獨特意義。稻田美織說，她對這項儀式持續至今，且未來還會延續下去深受感動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播