蔡國強煙火秀現場致詞「感謝聰明動物幫助鬧天宮」再炎上

活動當天蔡國強致詞影片曝光「感謝動物」，再度引發爭議。同時多日過後，現場仍遺留下活動垃圾。（圖擷自微博）

2025/09/23 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕已被中資收購的戶外品牌「始祖鳥」（ARC’TERYX），聯合藝術家蔡國強近日在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發各界批判，儘管始祖鳥與蔡國強工作室分別發布致歉聲明，但活動當天蔡國強致詞影片曝光，再度引發爭議。同時多日過後，現場仍遺留下活動垃圾。

綜合中國媒體報導，蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈大型煙火秀當天的致詞影片曝光，蔡國強說道，「感謝牧民配合，也感謝聰明的動物們幫助，讓我的點火線路暢通無阻。很感恩在場的大家和我一起實現我年輕時的夢想，全力支持我們在這大鬧天宮，或者我們一起大鬧天宮。」

相關影片再度引發爭議，網友痛批：「沽名釣譽，為博眼球，什麼事都幹的出來」、「你莫名其妙炸了人家的家還要讓它們感謝你？」、「他知道那裡有動物啊？」

同時中國官媒也打臉蔡國強與始祖鳥，他們稱活動後已清理現場，但記者前往現場發現，儘管活動已過3天，但還能看到活動留下的痕跡，包含山坡上遍布大大小小的坑洞，四處遺留紫銅，電線，塑膠桶，垃圾遍地，當地村民正在將這這些垃圾一點往下運。

