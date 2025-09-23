鐵腕總統末日！80歲杜特蒂遭控3項反人類罪 涉76條人命

菲律賓前總統杜特蒂因其「掃毒戰爭」遭國際刑事法院以3項反人類罪起訴，但他以「認知障礙」為由，試圖延後審判。圖為杜特蒂擔任總統時的檔案照。（歐新社）

2025/09/23 12:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕據法新社報導，國際刑事法院（ICC）檢方正式以3項「反人類罪」（crimes against humanity）起訴菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），指控他在長達數年的血腥「掃毒戰爭」中，至少涉及76起謀殺案。

這份日期註明為7月4日、但直至本週一（9月22日）才公布的高度遮蓋起訴書，詳細列出了對這位現年80歲、目前被羈押於荷蘭海牙的前強人總統的指控。

第一項罪名指控他在2013至2016年擔任納卯市（Davao City）市長期間，作為共犯涉及19起謀殺案。第二項與第三項罪名則與他擔任總統後的掃毒戰爭有關，分別涉及在2016至2017年間殺害14名所謂的「高價值目標」，以及在2016至2018年間，於針對基層吸毒者或毒販的「清剿」行動中，殺害43人。

ICC檢方在文件中強調：「在被指控的期間內，實際的受害規模要大得多...襲擊包含了數千起殺戮。」

然而，就在杜特蒂原定將於ICC出庭聆訊以聽取上述指控的前夕，程序卻突然被推遲。其律師考夫曼（Nicholas Kaufman）向法院主張，他的客戶「因多重領域的認知障礙」，已無法承受審判，並以此敦促法院無限期推遲對杜特蒂的訴訟程序。法院目前正在權衡杜特蒂的精神狀態是否適合繼續進行法律程序。

杜特蒂是在今年3月11日於馬尼拉被捕，並於當晚連夜被押解至荷蘭，此後便一直被關押在ICC位於斯赫弗寧恩監獄（Scheveningen Prison）的拘留所。在最初透過視訊連結出席的聽證會上，杜特蒂便已顯得神情恍惚、身體虛弱，全程幾乎不發一語，似乎為其律師的「認知障礙」說法提供了某些情境佐證。

