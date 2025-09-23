初級幹部月薪比兵低？韓媒曝軍中「薪資逆轉」引爭議

南韓軍中薪資結構近期引發社會關注。示意圖，非當事人。（美聯社資料照）

2025/09/23 12:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台、韓近來均關注軍人待遇話題，韓媒披露，隨著去年南韓敲定兵長加薪政策，兵長月薪將達205萬韓元（約新台幣4萬9000元），而少尉卻僅201萬韓元（約新台幣4萬8000元），士官200萬韓元（約新台幣4萬7000元）……，引發「軍中薪資倒掛」的擔憂與爭議。

南韓《朝鮮日報》報導，雖然兵長的基本月薪為150萬韓元（約新台幣3萬6000元），但若加入「明日準備儲蓄計劃」，自己每月繳納55萬韓元（約新台幣1萬3000元），政府會對等補貼55萬韓元，因此實際可支配金額達205萬韓元左右。

這與初任的少尉或下士的基本薪資幾乎相當。雖然幹部還有加班費、節日獎金、伙食補助等多項補貼，但與士兵不同的是，幹部需繳納所得稅與健康保險費。

此外，幹部在部隊吃飯還要自費。儘管政府會提供幹部伙食補助，但每天僅有4800韓元（約新台幣114元），而近期部分部隊食堂每餐費用已超過6000韓元（約新台幣143元）。

某前線部隊的下士說：「雖然國防部聲稱『幹部與士兵薪資倒掛並不存在』，但跟兵長比起來，根本不能說我們拿得比較多。」「像我們這種在野戰部隊的士官，每天只吃兩頓部隊餐，一個月就得自掏腰包10萬韓元（約新台幣2400元）以上。」

據南韓國防部說法，2024年起包含節日獎金等各種補貼後，初任下士的實領薪資約為252萬韓元（約新台幣6萬元）。但議員柳容元指出：「三級下士（下士3號薪點）的實領薪資大約只有203萬8000韓元（約新台幣4萬8565元），這是平常月份、沒有節日獎金時的實際薪水。」

據指出，南韓士兵的薪水在15年間上漲了超過10倍。根據南韓國會資料，從2013年到2022年這10年間，軍人總人事費增加了55.5%。其中，軍官增加24.3%、士官增加51.6%，但兵的增加幅度高達357%。

對此，南韓政府在2026年度預算案中表示，將提高服役5年以內的下士、中士、少尉、中尉等初級幹部的薪資，最高漲幅達6.6%，並宣布將原本僅限兵參加的「明日準備儲蓄計劃」擴大至長期服役幹部，提供每月最高30萬韓元（約新台幣7149元）的對等補貼。

