    國際

    駭人聽聞！紐西蘭行李箱藏童屍案 狠母殺害2親生女謀殺罪成立

    紐西蘭「行李箱藏屍案」被告李河景，被控於2018年謀殺自己6歲與8歲的2名子女，並將屍體藏於行李箱長達4年。（美聯社）

    紐西蘭「行李箱藏屍案」被告李河景，被控於2018年謀殺自己6歲與8歲的2名子女，並將屍體藏於行李箱長達4年。（美聯社）

    2025/09/23 11:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕震驚全球的紐西蘭「行李箱藏童屍案」，23日迎來最終審判。根據法新社報導，在經過三週的審理後，奧克蘭高等法院的陪審團認定，45歲的韓裔母親李河景（Hakyung Lee，譯音），謀殺其兩名親生女兒的罪名成立。

    陪審團在僅僅商議兩小時後，便達成有罪的一致裁決。在審判過程中，李河景的律師團隊主張，被告因其丈夫在2017年去世，而陷入嚴重的憂鬱螺旋，應以精神錯亂為由判處無罪。辯護律師史密斯（Lorraine Smith）稱，李河景原以為讓全家一起服用抗憂鬱藥物、共同赴死是最好的選擇，但因自己搞錯了劑量，醒來後才發現孩子們已經死亡。

    然而，檢方則主張，李河景清楚知道自己的所作所為。最終，陪審團並未採納辯方的說法。根據紐西蘭法律，李河景如今最高將面臨終身監禁，且至少10年不得假釋的刑罰。

    舊倉庫拍賣會 意外揭駭人命案

    這起駭人聽聞的案件之所以曝光，源於一場2022年的倉庫拍賣會。當時，奧克蘭南部一個家庭在線上拍賣會上，標下了一個廢棄的儲藏櫃，櫃中物品包含兩個桃色的行李箱。當他們將行李箱運回家並打開後，竟發現了8歲的趙允娜（譯音）與6歲的趙敏娥（譯音）的遺骸。紐西蘭警方調查後認為，這兩名孩童早在2至4年前就已遇害。

    警方在追查後發現，身為紐西蘭公民的李河景，早在2018年、即其子女遇害後不久，便已飛往南韓。紐西蘭警方隨即透過國際刑警組織發布通緝，並於2022年於南韓蔚山將她逮捕，同年11月成功將其引渡回紐西蘭受審。在長達三週的審判期間，李河景始終坐在翻譯與安全警衛之間，全程低著頭，任由頭髮遮住臉龐，從未主動提問或發言。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

