    首頁　>　國際

    廣州骨科醫師遭砍命危 疑病患不滿術後效果報復

    中國廣州中醫藥大學第一附設醫院週一發生血案，該院骨科主任醫師遭歹徒持刀砍傷，一度命危。（圖擷自網路）

    中國廣州中醫藥大學第一附設醫院週一發生血案，該院骨科主任醫師遭歹徒持刀砍傷，一度命危。（圖擷自網路）

    2025/09/23 12:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省廣州中醫藥大學第一附設醫院（廣中醫一附院）週一（22日）發生血案，該院骨科主任醫師遭歹徒持刀砍傷，一度命危，跟診的醫學生也受輕傷。嫌犯疑為患者，現已被逮捕。

    綜合中媒報導，多名消息人士透露，事件發生在週一上午，傷者是該院骨科一名王姓主任醫師及跟診的一名學生。王姓醫師經搶救已脫離生命危險，受傷學生傷勢相對較輕。

    一名參與救治王醫師的醫護人員透露，王醫師身上有多處傷口，「受傷很重」。廣州中醫藥大學的一名學生則稱，「骨科主任是我們學校的老師王海彬，被一名患者拿刀砍了二十多刀」。

    週一晚間11時左右，廣中醫一附院骨科一名醫師告訴媒體，王醫師接受了手術、已送至ICU病房。不少王海彬教授的患者得知此事都表示惋惜；廣中醫一附院住院部走廊的公布欄上，貼滿病患寫給王海彬教授的感謝信。

    一名醫護人員證實，犯案原因是患者認為術後效果不盡理想。中國網路流傳，患者前往南京另一家醫院就診時，被告知「前面的醫師沒有做好」，導致患者回到廣中醫一附院砍人。

    廣州中醫藥大學第一附屬醫院官網資訊顯示，王海彬1971年4月生於山東，為博士生導師及教授，從醫30餘年，是廣東省首位中醫骨科博士後，現為廣州中醫藥大學全國重點學科骨科實驗室主任。

    中國廣州中醫藥大學第一附設醫院一名骨科主任醫師遭歹徒持刀砍傷。圖為廣中醫一附院骨科門診部。（圖擷自網路）

    中國廣州中醫藥大學第一附設醫院一名骨科主任醫師遭歹徒持刀砍傷。圖為廣中醫一附院骨科門診部。（圖擷自網路）

