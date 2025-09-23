為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國人夫「性交易前猝死」 家屬怒告賣淫女索賠556萬

    性交易示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    性交易示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/09/23 12:35

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省清遠市連州發生一起離奇案件，一名53歲謝姓男子與羅姓女子發生多次非法性交易後，今年5月再度相約，不料謝男卻在行為前突發身體抽搐，當場猝死。事後謝男妻女控告羅女，索賠131萬元人民幣（約新台幣556萬元），但法院近日一審駁回，認定羅女無責，引發社會關注。

    綜合中媒報導，5月21日下午，謝男主動聯繫羅女要求性交易。羅女到場後，謝男在洗澡時突然倒地抽搐。羅女立刻放棄交易並報警，隨後又撥打急救電話，但急救人員趕抵時已確認謝男死亡。

    警方調查發現，謝男確因猝死身亡，羅女隨身物品與身體檢查皆未見異常。後續查明，羅女自去年起多次從事性交易，累計收取嫖資1100元人民幣（約新台幣4700元），因此遭行政拘留15日。

    謝男妻女則主張羅女應為死者身亡負責，並向法院提告，要求給付死亡賠償金、喪葬費、交通費及誤工費等合計131萬餘元人民幣。然而，法院審理後認為，羅女事發後已及時報警，且無證據證明謝男之死與其行為存在直接因果關係，責任不應歸咎於羅女。

    法院強調，猝死屬謝男自身狀況導致，應由本人承擔後果，本月18日一審判決，駁回死者家屬的全部訴訟請求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播