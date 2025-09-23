中國人夫「性交易前猝死」 家屬怒告賣淫女索賠556萬

性交易示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/09/23 12:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省清遠市連州發生一起離奇案件，一名53歲謝姓男子與羅姓女子發生多次非法性交易後，今年5月再度相約，不料謝男卻在行為前突發身體抽搐，當場猝死。事後謝男妻女控告羅女，索賠131萬元人民幣（約新台幣556萬元），但法院近日一審駁回，認定羅女無責，引發社會關注。

綜合中媒報導，5月21日下午，謝男主動聯繫羅女要求性交易。羅女到場後，謝男在洗澡時突然倒地抽搐。羅女立刻放棄交易並報警，隨後又撥打急救電話，但急救人員趕抵時已確認謝男死亡。

警方調查發現，謝男確因猝死身亡，羅女隨身物品與身體檢查皆未見異常。後續查明，羅女自去年起多次從事性交易，累計收取嫖資1100元人民幣（約新台幣4700元），因此遭行政拘留15日。

謝男妻女則主張羅女應為死者身亡負責，並向法院提告，要求給付死亡賠償金、喪葬費、交通費及誤工費等合計131萬餘元人民幣。然而，法院審理後認為，羅女事發後已及時報警，且無證據證明謝男之死與其行為存在直接因果關係，責任不應歸咎於羅女。

法院強調，猝死屬謝男自身狀況導致，應由本人承擔後果，本月18日一審判決，駁回死者家屬的全部訴訟請求。

