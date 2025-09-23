川普簽行政命令將Antifa列恐怖組織 劍指金流恐掀寒蟬效應

美國總統川普行政命令，正式將「反法西斯運動」（Antifa）列為「恐怖組織」。（路透）

2025/09/23 10:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕在保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡近兩週後，美國總川普22日一簽署了一份長達370字的行政命令，正式將「反法西斯運動」（Antifa）列為「恐怖組織」。批評者警告，此舉恐將淪為川普政府打壓異議與政敵的武器，更引發了對言論自由恐遭侵犯的深刻憂慮。

鎖定境外金流 繞過憲法限制

《路透》報導，儘管美國政府因憲法保障，通常不將純國內團體列為恐怖組織，但一名熟悉相關討論的司法部官員透露，川普這份命令將解鎖極其廣泛的調查與監控權力。

請繼續往下閱讀...

一名拒絕具名的白宮消息人士更向《路透》直言：「我們的最終目標，是鎖定滲透美國政治的境外資金。」他表示，這項命令賦予政府權力，可傳喚銀行、審查國內外的電匯紀錄，並動用聯邦調查局（FBI）的反恐與反情報部門，追查川普政府認定的「反法西斯運動」網絡與其境外金流的關聯。

「反法西斯運動」是什麼？ 理念鬆散無領袖

「反法西斯運動」並非單一組織。根據長期追蹤極端主義的「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）定義，它是一個「由鬆散的團體、網絡和個人組成的去中心化、無領袖的運動」。其名稱源自1930年代反對希特勒的德國社會主義團體。川普在首任任期內就曾兩度試圖將其列為恐怖組織，但當時遭FBI局長雷伊（Christopher Wray）打回票，理由是Antifa「是一場運動或一種意識形態」，而非一個有形的組織。

柯克之死掀寒蟬效應 法律專家質疑違憲

川普政府利用9月10日柯克在猶他州一所大學演說時遇刺的事件，重啟了這項擱置多年的計畫，儘管調查人員至今仍未公布兇嫌的犯案動機，也未表示其與任何組織有關。

法律專家普遍認為，此命令在法律與憲法上都站不住腳，因為在美國法律下，僅僅信奉某種意識形態通常不構成犯罪。外界擔憂，此舉將引發寒蟬效應，讓人聯想到近期脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）因嘲諷川普對柯克之死的反應，而遭政府官員威脅要撤銷其播出電視台執照的事件，加劇了對言論自由遭政府審查的恐懼。

2020年5月31日，美國各地因非裔男子佛洛伊德之死引發示威抗議，在白宮附近演變為暴動。（法新社資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法