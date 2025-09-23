為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    風眼壟罩菲小島！經典「體育場效應」 風王樺加沙最核心畫面曝

    強烈颱風樺加沙暫居今年度風王，昨通過巴士海峽期間，中心橫掃菲律賓北方的巴布煙群島。（圖擷自X）

    強烈颱風樺加沙暫居今年度風王，昨通過巴士海峽期間，中心橫掃菲律賓北方的巴布煙群島。（圖擷自X）

    2025/09/23 11:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙以巔峰之姿通過巴士海峽，在通過巴士海峽期間，風眼壟罩巴布煙群島的巴布煙島（Babuyan Island）、帕努伊坦島（Panuitan Island）及加拉延島（Calayan Island），當地居民拍下身處最強風暴核心中的場景。

    強烈颱風樺加沙暫居今年度風王，昨（22日）通過巴士海峽期間，中心橫掃菲律賓北方的巴布煙群島，整個風眼將巴布煙島、帕努伊坦島、加拉延島包覆在內，加拉延島居民拍下身處最強風暴核心中的場景，在狂風暴雨後，突然藍天乍現，還露出陽光，周圍眼牆雲層高聳，彷彿身處體育場內，而被稱為「體育場效應」（stadium effect）。

    當地居民表示，撐過前半段狂風暴雨後，感受到一種怪異的、虛假的平靜，在藍天以及陽光下，發現周邊天翻地覆，屋頂塌陷在院子裡，樹木光禿禿，而很快地風雨即將從另一個方向重新開始。

    當地也因樺加沙暴力眼牆風雨受到重創，許多島嶼在風暴過後一片狼藉，急需救援，雪上加霜的是當地還在今（23日）晨4點發生規模4.6地震，目前不清楚實際受災狀況。

    強烈颱風樺加沙風眼內部畫面曝。（圖擷自X）

    強烈颱風樺加沙風眼內部畫面曝。（圖擷自X）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播