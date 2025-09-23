風眼壟罩菲小島！經典「體育場效應」 風王樺加沙最核心畫面曝

強烈颱風樺加沙暫居今年度風王，昨通過巴士海峽期間，中心橫掃菲律賓北方的巴布煙群島。（圖擷自X）

2025/09/23 11:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風樺加沙以巔峰之姿通過巴士海峽，在通過巴士海峽期間，風眼壟罩巴布煙群島的巴布煙島（Babuyan Island）、帕努伊坦島（Panuitan Island）及加拉延島（Calayan Island），當地居民拍下身處最強風暴核心中的場景。

強烈颱風樺加沙暫居今年度風王，昨（22日）通過巴士海峽期間，中心橫掃菲律賓北方的巴布煙群島，整個風眼將巴布煙島、帕努伊坦島、加拉延島包覆在內，加拉延島居民拍下身處最強風暴核心中的場景，在狂風暴雨後，突然藍天乍現，還露出陽光，周圍眼牆雲層高聳，彷彿身處體育場內，而被稱為「體育場效應」（stadium effect）。

當地居民表示，撐過前半段狂風暴雨後，感受到一種怪異的、虛假的平靜，在藍天以及陽光下，發現周邊天翻地覆，屋頂塌陷在院子裡，樹木光禿禿，而很快地風雨即將從另一個方向重新開始。

當地也因樺加沙暴力眼牆風雨受到重創，許多島嶼在風暴過後一片狼藉，急需救援，雪上加霜的是當地還在今（23日）晨4點發生規模4.6地震，目前不清楚實際受災狀況。

This is what it looks like when you survive the first half. You get this weird, false peace. You walk out into the daylight and see your world turned upside down. Your roof is in the yard, the trees are naked, and it's all about to start again from the other direction. #Ragasa pic.twitter.com/Y38DQCIrki — Gab ✊ （@cofrancisg） September 22, 2025

強烈颱風樺加沙風眼內部畫面曝。（圖擷自X）

