    首頁　>　國際

    川普點名「普拿疼」成分恐致自閉症 籲孕婦非必要別吃

    美國總統川普22日於白宮宣布，懷孕期間服用含「乙醯胺酚」（普拿疼主成分）的止痛藥，恐增加胎兒罹患自閉症的風險，引發巨大爭議。（彭博）

    2025/09/23 10:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普22日在白宮召開記者會，投下一枚公共衛生領域的震撼彈。他正式宣布，懷孕期間服用含「乙醯胺酚」（Acetaminophen）的常見止痛藥，可能與胎兒罹患自閉症的風險「非常顯著增加」有關。乙醯胺酚是台灣民眾極為熟悉的「普拿疼」（Panadol）及美國「泰諾」（Tylenol）等品牌止痛藥的主要成分。

    川普引述研究示警 籲孕婦非必要勿用

    川普在白宮羅斯福廳表示：「自閉症的急遽增加是史上最驚人的公共衛生發展之一。」他接著說：「所以，服用泰諾是不好的...基於此原因，我們強烈建議女性在懷孕期間限制使用，除非有醫療上的必要。」

    根據福斯新聞網（Fox News）報導，陪同出席的美國食品暨藥物管理局（FDA）局長·馬卡瑞（Marty Makary）也為此政策背書，他指出，包含波士頓出生世代研究、護士健康研究等多項學術成果，已證實產前使用乙醯胺酚與過動症（ADHD）及自閉症譜系障礙之間存在「因果關係」，並強調「我們現有數據已不容忽視」。

    藥廠「強烈反對」 堅稱是最安全止痛藥

    對於川普政府的警告，泰諾製造商康泰（Kenvue）隨即發表聲明「強烈反對」。公司發言人表示：「我們相信，獨立、可靠的科學明確顯示，服用乙醯胺酚不會導致自閉症。」該公司對任何相反的說法表達強烈異議，並對此警告可能為準媽媽們帶來的健康風險深感擔憂，重申乙醯胺酚是「孕婦最安全的止痛藥選項」。

    衛生部長歸咎環境毒素 轟NIH研究走錯路

    同場記者會上，衛生及公共服務部（HHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）則將矛頭指向更廣泛的「環境毒素」。他表示，美國國家衛生研究院（NIH）、FDA與疾病管制與預防中心（CDC）等單位已打破隔閡，全力找出自閉症流行的原因。他更批評NIH過去20年來，幾乎只專注於「政治上安全但完全徒勞無功的」遺傳學研究。他比喻：「這就像是只研究肺癌的遺傳驅動因子，卻不去看香菸一樣。」

    甘迺迪長期以來主張自閉症的根源來自環境因素，而非如CDC先前報告所指，僅是因診斷標準放寬與早期檢測服務普及所致。

