悚！南韓廢墟探險YTR 在空屋發現腐屍

南韓廢墟探險YouTuber，在慶尚南道山清郡空屋發現腐屍。圖為山清警察署。（圖擷自namu.wiki網站）

2025/09/23 10:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！南韓1名專門拍攝廢墟探險題材的YouTuber，本月前往慶尚南道山清郡一處廢棄房屋探險時，赫然發現1具嚴重腐爛的遺體。

據《朝鮮日報》報導，山清警察署22日表示，這名YTR是在13日進行探險，於廢棄空屋3樓看到遺體連忙報案，警方查出死者為京畿道30多歲男子，7月離開家裡後就此失蹤。

警方表示，死者留下了遺書，現場並未發現任何犯罪跡象，推測他可能是透過網路搜索到這處2023年起火後廢棄至今的空屋，其餘細節當局並未說明。

另外，YTR在報案後被警方要求拍照回傳，引發了大量批評聲浪，不少人認為若這不是輕生而是犯罪，重複進入現場可能會破壞證據，而且存在犯人還躲藏在裡面的可能，警方無疑是讓YTR陷入險境。

對於上述爭議，慶尙南道警察廳出面澄清，指稱YTR當時是在深夜的廢墟中發現遺體，為了避免是惡作劇報案，這才希望他能夠提供照片為證，並且當時有告知YTR若他已經出來了，就不用再進去拍照。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

