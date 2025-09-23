美最高法院擬推翻90年前判決 助川普掌控聯邦獨立機構

美國最高法院22日表示，將考慮推翻1項90年前的判決，擴大總統川普對獨立機構的控制權。（歐新社）

2025/09/23 10:50

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國最高法院22日表示，將考慮推翻1項90年前的判決，擴大總統川普對獨立機構的控制權。該判決限制總統何時可以解僱委員會成員。

根據美聯社報導，美國最高法院以6比3的票數裁定，允許川普在案件審理期間繼續執行解僱聯邦貿易委員會民主黨成員斯勞特（Rebecca Slaughter）的決定。

請繼續往下閱讀...

大法官卡根（Elena Kagan）和索托馬約爾（Sonia Sotomayor）及傑克森（Ketanji Brown Jackson）對允許斯勞特（Slaughter）被解僱的決定表示異議。

卡根指出，國會明確禁止總統做出此類免職行為，但法院的多數派一次又一次發出暫緩命令，並將這些機構的全部控制權交給總統。

這是最高法院近幾個月來批准的又1起引人注目的解職事件，顯示由保守派佔多數的法院可能準備推翻或縮小1935年最高法院的判決。該判決規定，委員會成員只能因不當行為或玩忽職守而被免職。

最高法院預計將於12月聽取辯論，決定是否推翻已有90年歷史的《漢弗萊執行人案》（Humphrey’s Executor）裁決。在該案件中，法院站在1名被時任總統老羅斯福解職的聯邦貿易委員會成員一方。大法官一致認定，委員只能因不當行為或失職而被免職。

該裁決開啟1個由強大的聯邦獨立機構主導的時代，這些機構負責監管勞資關係、就業歧視以及公共廣播領域。但這一判決長期以來令保守派法律理論家不滿，他們主張這些機構應該對總統負責。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法