台灣女子倫敦遇襲！遭4少女圍毆「扯髮甩牆」做筆錄得等5天

台灣女子在英國倫敦遭受4名少女圍毆暴打。（@vanessa._.42/Threads授權提供）

2025/09/23 13:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名在英國倫敦工作的台灣女子，近日晚間搭乘公車返家時，下車竟遭4名英國少女無端圍毆，導致臉部多處瘀青、四肢受傷。更令人心寒的是，現場公車司機及乘客雖目睹過程，卻無人出手相助。事後她報警，警方卻表示要等到6天後才有時間做筆錄。

該名女子昨（22）日在「Threads」發文表示，來英國約2年多，第一次遇到被人圍毆，20日晚間8時許搭乘205路公車至住處附近的公車站，當地離國王十字（King’s Cross）不遠，並非偏僻之處。然而，下車時有4名白人少女路過，其中1人故意撞她肩膀，隨即同夥指責她「撞人」，雖然她選擇道歉避免衝突，但對方仍拳打腳踢，甚至將她扯髮甩向牆壁。她倒地後，人仍持續猛踹，直到一對夫妻路過喝止才作罷。

她強調，當時公車司機以及車上乘客皆全程目睹一切，儘管自己不斷呼救，卻無人伸出援手。只有一對夫妻試圖制止施暴者。事後只能靠室友趕到協助叫車送醫急診。警方則在她送醫時致電，卻告知最快要等到週四（25日）才能安排筆錄。她感嘆：「請問這荒唐的事情究竟怎麼解決？還是只能自認倒楣？」並提醒同在英國生活的人，在路上都要隨時注意。

事後她補充，當時她整個人是被抓住頭髮甩到牆上，那對夫婦原本想上前制止，但擔心因為是女孩會攤上麻煩，只好口頭制止她們。若是那對夫婦冷眼旁觀，4名少女恐怕會繼續毆打，「所以她們真的是想置我於死地，在我室友趕到的時候，那對夫妻的女生，描述到都快哭了，我室友也說那時候看到我腿上都是頭髮，所以希望廣大群眾能藉由小小的力量，讓這件事讓政府以及警察機關處理」。

貼文曝光後引發網友震驚與憤慨，許多人直言英國治安爛到不行」，提醒在當地生活的民眾務必注意安全，並建議隨身攜帶防身工具。也有人呼籲她務必完成筆錄，提供4名青少年的特徵、口音及任何細節，同時保存醫療報告與傷勢照片，並向警方取得案件編號（crime reference number），以利後續追查及保險理賠。同時，也可尋求駐英辦事處及Victim Support等受害者支援組織協助。

綜合媒體報導，外交部今（23）日回應，已指示駐英國代表處與當事人聯繫並提供必要協助。發言人蕭光偉呼籲國人在海外務必留意人身安全，如遇急難應即刻聯繫駐館尋求協助。

