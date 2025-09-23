為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣女子倫敦遇襲！遭4少女圍毆「扯髮甩牆」做筆錄得等5天

    台灣女子在英國倫敦遭受4名少女圍毆暴打。（@vanessa._.42/Threads授權提供）

    台灣女子在英國倫敦遭受4名少女圍毆暴打。（@vanessa._.42/Threads授權提供）

    2025/09/23 13:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名在英國倫敦工作的台灣女子，近日晚間搭乘公車返家時，下車竟遭4名英國少女無端圍毆，導致臉部多處瘀青、四肢受傷。更令人心寒的是，現場公車司機及乘客雖目睹過程，卻無人出手相助。事後她報警，警方卻表示要等到6天後才有時間做筆錄。

    該名女子昨（22）日在「Threads」發文表示，來英國約2年多，第一次遇到被人圍毆，20日晚間8時許搭乘205路公車至住處附近的公車站，當地離國王十字（King’s Cross）不遠，並非偏僻之處。然而，下車時有4名白人少女路過，其中1人故意撞她肩膀，隨即同夥指責她「撞人」，雖然她選擇道歉避免衝突，但對方仍拳打腳踢，甚至將她扯髮甩向牆壁。她倒地後，人仍持續猛踹，直到一對夫妻路過喝止才作罷。

    她強調，當時公車司機以及車上乘客皆全程目睹一切，儘管自己不斷呼救，卻無人伸出援手。只有一對夫妻試圖制止施暴者。事後只能靠室友趕到協助叫車送醫急診。警方則在她送醫時致電，卻告知最快要等到週四（25日）才能安排筆錄。她感嘆：「請問這荒唐的事情究竟怎麼解決？還是只能自認倒楣？」並提醒同在英國生活的人，在路上都要隨時注意。

    事後她補充，當時她整個人是被抓住頭髮甩到牆上，那對夫婦原本想上前制止，但擔心因為是女孩會攤上麻煩，只好口頭制止她們。若是那對夫婦冷眼旁觀，4名少女恐怕會繼續毆打，「所以她們真的是想置我於死地，在我室友趕到的時候，那對夫妻的女生，描述到都快哭了，我室友也說那時候看到我腿上都是頭髮，所以希望廣大群眾能藉由小小的力量，讓這件事讓政府以及警察機關處理」。

    貼文曝光後引發網友震驚與憤慨，許多人直言英國治安爛到不行」，提醒在當地生活的民眾務必注意安全，並建議隨身攜帶防身工具。也有人呼籲她務必完成筆錄，提供4名青少年的特徵、口音及任何細節，同時保存醫療報告與傷勢照片，並向警方取得案件編號（crime reference number），以利後續追查及保險理賠。同時，也可尋求駐英辦事處及Victim Support等受害者支援組織協助。

    綜合媒體報導，外交部今（23）日回應，已指示駐英國代表處與當事人聯繫並提供必要協助。發言人蕭光偉呼籲國人在海外務必留意人身安全，如遇急難應即刻聯繫駐館尋求協助。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播