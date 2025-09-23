為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    質疑恐孳生更多衝突！法裔以色列人抨擊馬克宏承認巴勒斯坦國

    法國總統馬克宏22日承認巴勒斯坦國，引發法裔以色列人的強烈譴責。（歐新社）

    法國總統馬克宏22日承認巴勒斯坦國，引發法裔以色列人的強烈譴責。（歐新社）

    2025/09/23 09:51

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國和沙烏地阿拉伯22日在美國紐約召開峰會，法國總統馬克宏在峰會期間宣布法國正式承認巴勒斯坦國。此事引發法裔以色列人的強烈譴責，他們認為馬克宏的決定是鼓勵更多流血衝突。

    根據以色列時報（The Times of Israel）報導，32歲的土木工程師伊薩克（Isaac）表示，他無法理解法國承認巴勒斯坦國有何意義。此舉不會改善局勢，更不會結束加薩衝突，只會助長恐怖主義。

    伊薩克指出，哈瑪斯會對此大肆宣傳，並相信殺死以色列人能得到回報。他強調，這將鼓勵更多殺戮、鮮血和仇恨。

    21年前移居以色列的40歲男子基姆龍（Nitay Kimron）聲稱，法國這項舉措如果是在「其他時間或情況下」可能值得歡迎，但在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列的背景下，法國此舉相當於對恐怖主義的獎勵。

    基姆龍還在馬克宏宣布決定前說，馬克宏在法國已失去支持，他想通過討好支持巴勒斯坦的左翼勢力來挽回選票。

    61歲的航太產業從業者哈伊姆（Chaim）表示，他認為馬克宏的決定，與法國和英國的國內政治考量有關。法國和英國之前也宣布承認巴勒斯坦國。

    哈伊姆指出，他認為馬克宏承認巴勒斯坦是災難性的舉動。他補充，有些人只顧眼前利益，根本不理解行為的後果。

