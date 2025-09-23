防伊朗外交官訪美躲制裁 美國務院：未經許可禁止在好市多購物

美國國務院針對伊朗外交代表團祭出行動限制，禁止駐紐約、訪問紐約的伊朗外交官在未經許可的狀況下在好市多（Costco）等會員制量販店購物，在美國購買奢侈品也必須獲得批准。（彭博）

2025/09/23 10:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會將於23日在美國紐約登場，不過美國國務院針對伊朗外交代表團祭出行動限制，禁止駐紐約、訪問紐約的伊朗外交官在未經許可的狀況下在好市多（Costco）等會員制量販店購物，在美國購買奢侈品必須獲得批准，否則不得購買，目的在於不讓伊朗外交團隊在美「躲過制裁」。

綜合外媒報導，國務院發言人皮格特（Tommy Pigott）23日透過聲明指出，在紐約參加聯合國大會的伊朗外交官員，僅能在聯合國總部與住宿地點。依據即將刊登於《聯邦公報》（Federal Register）公告內容，伊朗駐紐約代表團若想申辦會員、進入會員制量販店購物，必須事先獲准。適用商家包括好市多、山姆會員商店（Sam's Club）以及BJ批發俱樂部（BJ's Wholesale Club）。

請繼續往下閱讀...

至於價值超過1000美元（約台幣3.2萬元）的奢侈品，包括手錶、皮革與絲質服飾、毛皮、珠寶、香水、電子產品與酒類，以及超過6萬美元（約台幣190萬元）的汽車，若想購買都需要額外申請。《美聯社》報導指出，像好市多這樣的會員制大型量販店一直是伊朗外交官的最愛，因為他們能夠以相對便宜的價格購買大量在伊朗買不到的商品，然後寄回國，等同繞過美國制裁。

皮格特強調：「我們不會讓伊朗政權的神職菁英在紐約大肆購物，伊朗人民卻在貧困、基礎設施崩壞與水電短缺的狀況下受苦。」皮革特表示，透過阻止伊朗官員利用外交旅行期間來購買伊朗民眾無法獲得的商品，正是要向伊朗人民展現美國的支持，彰顯美國堅定的承諾，支持伊朗人民爭取更好的生活。

此外，川普政府已拒絕向巴勒斯坦領導人阿巴斯（Mahmoud Abbas）及其代表團發放簽證。而除了伊朗之外，川普政府也考慮對蘇丹、辛巴威和巴西代表團實施限制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法