    首頁　>　國際

    籲日本承認巴勒斯坦國！巴勒斯坦駐日代表：現在正是時候

    駐日巴勒斯坦常駐總代表團代表希亞姆22日呼籲，日本政府應正式承認巴勒斯坦國。（法新社資料照）

    

    2025/09/23 09:06

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕駐日本「巴勒斯坦常駐總代表團」（The Permanent General Mission of Palestine）代表希亞姆（Waleed Siam）22日向日本政府和國民呼籲，「正是現在才應該承認（巴勒斯坦國）」。

    《共同社》報導，希亞姆22日在東京舉行記者會，大讚英國和加拿大等國承認巴勒斯坦國的做法是「歷史性行動」。他強調，若遲遲不承認巴勒斯坦國，「將導致以色列的屠殺和種族清洗、強制遷移等持續下去」。

    談及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），希亞姆則表示：「明顯是擴張主義，黎巴嫩和敘利亞等其他阿拉伯國家也可能成為目標。對全世界構成威脅。」他還批評以軍空襲卡達事件，「是（以色列）不尊重國際法和其他國家的證據」。

    希亞姆還斷言，「納坦雅胡完全無意落實兩國方案（two-state solution）」，他並要求國際社會為此制裁以色列。

    日本外務大臣岩屋毅19日在記者會上表示，日本的方針是暫緩承認巴勒斯坦國。

    聯合國大會總辯論23日展開前夕，英國、澳洲、加拿大、葡萄牙21日先後宣布正式承認巴勒斯坦國。法國總統馬克宏更公開強調，兩國方案是讓以色列和平生活的「唯一解決方案」。

    熱門推播