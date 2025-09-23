加媒：承認巴勒斯坦卻讓台灣缺席ICAO 外交雙標

儘管未能受邀與會，台灣仍派出代表團前進ICAO，並於當地時間23日上午召開國際記者會，宣揚台灣參與ICAO決心。（中央社）

2025/09/23 11:33

〔中央社〕加拿大總理卡尼承認巴勒斯坦國次日，台灣ICAO代表團在加國開記者會爭取國際支持。加拿大「真相電子報」（The Bureau）分析報導指出，卡尼高調承認巴勒斯坦，卻對台入ICAO噤聲，對比鮮明，暴露加國外交政策在僑民政治和北京影響力下，有著雙重標準。

「真相電子報」知名調查記者庫柏（Sam Cooper）評論指出，台灣外交官在加拿大2位國會議員支持下，今天在記者會中示警，台灣是全球重要航空樞紐，卻被排除在聯合國旗下組織「國際民航組織」（ICAO）外，不僅破壞全球安全標準，也助長北京政治霸凌。

庫柏指出，諷刺的是，總理卡尼（Mark Carney）昨天才在聯合國大會總辯論登場前一日，宣布加拿大承認巴勒斯坦國。卡尼宣布承認一個定義不明確（ill-defined）的巴勒斯坦國，它既沒有明確邊界，也沒有公認的政府，也未解決哈瑪斯（Hamas）製造的人質危機。保守黨眾議員蘭茲曼（Melissa Lantsman）認為加國政府屈服於加拿大伊斯蘭團體壓力、獎勵哈瑪斯恐怖主義。

評論提到，反觀今天，保守黨眾議員古柏（Michael Cooper）和自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）在渥太華記者會提出將台灣納入ICAO的訴求；庫柏寫道，說起來，「台灣政府的國家資格遠勝於巴勒斯坦」。

庫柏報導指出，台灣駐加代表曾厚仁警告，北京不斷升級的軍事演習和片面宣布航路，正將台灣海峽上空變為全球安全隱患；曾厚仁說：「我們絕不能讓政治操弄凌駕於航空安全之上。」

記者會中，古柏指將台灣排除在ICAO外，「簡直魯莽」，是「對ICAO使命的嘲諷」；加拿大身為ICAO大會東道國，肩負支持台灣責任，卡尼對此沉默，是「姑息北京獨裁統治」。古柏說：「我們失望地看到政府對此沉默；過去幾年，我們多次看到加拿大政府政策過於向北京屈服。」

ICAO本月23日至10月3日在蒙特婁召開大會，中國以正式成員身分出席，台灣仍被排除在外。台灣將在ICAO會場外會見大約20國代表，爭取台北與會。

庫柏表示，七國集團（G7）近年持續聲明支持台灣「有意義參與」從世界衛生組織（WHO）到ICAO的國際機構。渥太華倉促承認巴勒斯坦，卻只對台灣國際地位提供不痛不癢的支持，暴露出加拿大外交政策令人不安的矛盾；如此雙重標準，很可能源自外國壓力和僑民票倉的算計。

