涉行賄南韓前第一夫人恐滅證 統一教主韓鶴子被捕

南韓檢方18日要求對韓鶴子發出逮捕令，首爾中央法院23日宣布，韓鶴子有滅證之虞，對此核發逮捕令。（法新社）

2025/09/23 08:06

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子因涉嫌行賄南韓前總統尹錫悅之妻金建希與另一知名議員，前往負責調查金建希弊案的獨立檢察組接受訊問。檢察官18日要求對韓鶴子發出逮捕令，首爾中央法院23日宣布，韓鶴子有滅證之虞，對此核發逮捕令。

根據南韓《韓聯社》報導，韓鶴子涉嫌與統一教前高層合謀，在2022年1月向國民力量黨議員權性東提供1億韓元，請求尹錫悅政府成立後「照顧」統一教。2022年4月至7月期間，韓鶴子透過「建進法師」全成培向金建希轉交高價項鍊與名牌包，請託金建希辦事。

此外，關於韓鶴子行賄的證據包括涉嫌挪用統一教教團公款，用於購買送給金建希的項鍊與名牌包、2022年2月至3月曾轉交裝有現金的購物袋給權性東、2023年在國民力量黨全國代表大會召開前，安排大量統一教徒入黨，支持權性東當選黨魁。

在法院核發逮捕令後，統一教發表聲明表示虛心接受法院裁決，強調將會誠實面對接下來的調查與審判，以查明真相，並盡最大努力把這次事件作為重建對教會信任的契機，同時也對於造成民眾不安深感抱歉。

