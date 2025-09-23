為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自治政府要哈瑪斯繳械　巴勒斯坦人對國際承認冷感

    2025/09/23 05:03

    〔中央社〕巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天在聯合國的「兩國方案」峰會發表視訊演說，呼籲哈瑪斯向自治政府的部隊繳械，並譴責哈瑪斯2023年對以色列的襲擊。

    法國與沙烏地阿拉伯今天在聯合國主持高規格會議，再次爭取用「兩國方案」解決以巴衝突；法國總統馬克宏並在演講時正式承認巴勒斯坦國。

    法新社報導，阿巴斯透過視訊說：「哈瑪斯將不會在（加薩）治理中扮演任何角色。哈瑪斯和其他派系必須向巴勒斯坦自治政府繳械。」由於遭美國拒發簽證，阿巴斯未能親自出席峰會。

    他還說：「我們同樣譴責針對平民的殺害與拘禁行為，包括哈瑪斯於2023年10月7日的舉動。」

    儘管全球對法國承認巴勒斯坦國抱持高度期望，但被佔領的約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），當地居民的反應卻相當冷淡。

    巴勒斯坦自治政府所在地的雷馬拉街頭，電視螢幕上幾無播放馬克宏宣布承認巴勒斯坦國的畫面，大多數人也表示就算有也不會收看。

    18歲的柴恩（Zain Abdel Wahab）在雷馬拉一條冷清的商業街上說：「當然，這（承認我們）是件好事，但就算全世界都承認，巴勒斯坦的處境也不會變好。」

    他說：「加薩的戰爭已持續兩年。這個承認能給我們帶來什麼？戰爭會結束嗎？不會的，會繼續打下去。」還說約旦河西岸的經濟狀況也在惡化。

    許多巴勒斯坦人同樣感覺，承認巴勒斯坦國不會對他們的生活帶來實質影響。

    37歲的拉莎（Rasha）不願透露全名。她說：「老實講，對我而言我他X根本一點都不在乎。西方把這件事搞得天大地大，但對巴勒斯坦人來說完全沒有任何差別，對我們的日常生活毫無改變。」

    她接著說：「去哲寧（Jenin,約旦河西岸北部一個行政中心）還是很危險，因為有太多以色列屯墾者在攻擊我們，且現在檢查站也變得太多。這就是他們承認的巴勒斯坦國。」（編譯：陳亦偉）1140923

    圖 圖
    圖 圖
