「美國言論自由黑暗時刻」 逾430位影劇名流連署聲援吉米金摩

勞勃狄尼洛、湯姆漢克斯、梅莉史翠普、珍妮佛安妮斯頓等逾430位電影、電視、舞台劇明星，以及喜劇演員、導演與編劇，連署聲援節目遭到停播的脫口秀主持人吉米金摩。（美聯社）

2025/09/23 01:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕包括影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、班艾佛列克（Ben Affleck）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、流行樂小天后席琳娜（Selena Gomez）、百老匯音樂劇創作家林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）在內的數百位好萊塢與百老匯名流，22日呼籲美國人「奮起捍衛並維護我們受憲法保障的權利」，以回應脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）節目遭停播事件。

超過430位電影、電視、舞台劇明星，以及喜劇演員、導演與編劇，在「美國民權聯盟」（ACLU）發起的一封公開信上連署。信中指出，這是「美國言論自由的黑暗時刻」。

此舉發生在美國廣播公司（ABC）上週停播金摩深夜脫口秀之後，原因是他針對保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件所發表的言論，引發爭議。

金摩15日晚間在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）節目的開場獨白中表示，柯克10日在猶他州巡迴演講中彈身亡後，「許多『讓美國再次偉大』（MAGA）陣營支持者，正極力利用柯克遭槍殺一事來圖利」。

他接著播放1段影片，影片中美國總統川普被問到柯克的死對他有何影響時，開始誇耀他在白宮興建中的新宴會廳。金摩說：「這不是1個成年人哀悼1位被稱為朋友的人遭到謀殺的方式。這是1個4歲小孩哀悼金魚的方式。」

美國聯邦傳播委員會（FCC） 主席卡爾（Brendan Carr）17日揚言將撤銷播出「吉米夜現場」的ABC旗下地方附屬電視台執照，部分電視台屈服停播，迪士尼公司17日也在節目開播前臨時撤檔，引爆言論自由的激烈辯論。

公開信寫道：「無論我們的政治立場為何，或是否涉入政治，我們都熱愛這個國家。我們同時相信，我們的聲音絕不應被當權者噤聲—因為如果這件事發生在我們當中的任何一人身上，就等於發生在我們所有人身上。」

連署名單中包括艾美獎新科得主諾亞懷利（Noah Wyle）、奧斯卡金像獎提名女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、喜劇演員大衛克羅斯（David Cross）、東尼獎得主凱莉歐哈拉（Kelli O’Hara）、資深演員茉莉林華德（Molly Ringwald）。智利裔男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、喜劇泰斗比利克里斯托（Billy Crystal）、奈森連恩（Nathan Lane）、凱莉華盛頓（Kerry Washington）及凱文貝肯（Kevin Bacon），也參與連署。

公開信最後寫道：「此刻正是全國捍衛言論自由的時刻。我們鼓勵所有美國人加入我們，與美國民權聯盟並肩作戰，捍衛並維護我們受憲法保障的權利。」

