以色列攻勢不斷 埃及集結兵力憂成下個目標

埃及正在西奈半島集結軍力，以色列已向美國表達關切。（法新社檔案照）

2025/09/23 00:29

〔國際新聞中心／綜合報導〕近2年來，與以色列建立關係的阿拉伯國家，一直將加薩走廊戰爭視為1場政治危機，儘管心懷不滿，仍持續與以色列接觸。然而，紐約時報22日報導，以色列在1週內先後對卡達與加薩市發動攻擊，已經讓部分國家開始懷疑，自身安全是否也可能面臨威脅。

最激烈的反應，來自1979年阿拉伯國家中第一個與以色列簽署和平條約的埃及。與卡達一樣，埃及也曾在加薩停火談判中擔任調解人。以色列對杜哈的襲擊讓外界不禁懷疑，埃及是否也會成為打擊目標？中東地區是否存在以色列的「禁區」？

請繼續往下閱讀...

埃及總統稱以色列為「敵人」

上週在杜哈舉行的緊急區域峰會上，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）將以色列稱為「敵人」。埃及國家新聞局（SIS）局長拉什萬（Diaa Rashwan）指出，自1970年代晚期和平進程啟動以來，他從未聽過任何1位埃及總統使用這個字眼。

上週，當以軍推進加薩市，埃及外交部警告當地面臨「災難性的危險」，並稱這次行動是「以色列魯莽與傲慢導致的混亂新階段」。埃及與加薩走廊南部的西奈半島接壤，埃及官員擔心，戰事持續升級讓人幾乎無處可逃，可能會導致巴勒斯坦人湧向埃及邊境。

哈瑪斯裝難民入埃及 恐引以攻擊

埃及官員長期以來一直對大規模難民潮高度戒懼，原因包括不希望被指控協助以色列，迫使巴勒斯坦人流離失所。此外，如果哈瑪斯武裝份子混入難民中跨越邊界，可能引來以色列對埃及領土的攻擊。

以色列媒體披露，埃及正在西奈半島集結軍力，以方已向美國表達關切。埃及政府則聲稱，此舉旨在維護邊境安全，且未違反埃以和平條約。但埃及國會國防與國家安全委員會成員卡德瓦尼（Yehia el-Kadwani）向紐時表示，「驅逐巴勒斯坦人是紅線」，「埃及將有所行動」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法