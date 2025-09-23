為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列攻勢不斷 埃及集結兵力憂成下個目標

    埃及正在西奈半島集結軍力，以色列已向美國表達關切。（法新社檔案照）

    埃及正在西奈半島集結軍力，以色列已向美國表達關切。（法新社檔案照）

    2025/09/23 00:29

    〔國際新聞中心／綜合報導〕近2年來，與以色列建立關係的阿拉伯國家，一直將加薩走廊戰爭視為1場政治危機，儘管心懷不滿，仍持續與以色列接觸。然而，紐約時報22日報導，以色列在1週內先後對卡達與加薩市發動攻擊，已經讓部分國家開始懷疑，自身安全是否也可能面臨威脅。

    最激烈的反應，來自1979年阿拉伯國家中第一個與以色列簽署和平條約的埃及。與卡達一樣，埃及也曾在加薩停火談判中擔任調解人。以色列對杜哈的襲擊讓外界不禁懷疑，埃及是否也會成為打擊目標？中東地區是否存在以色列的「禁區」？

    埃及總統稱以色列為「敵人」

    上週在杜哈舉行的緊急區域峰會上，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）將以色列稱為「敵人」。埃及國家新聞局（SIS）局長拉什萬（Diaa Rashwan）指出，自1970年代晚期和平進程啟動以來，他從未聽過任何1位埃及總統使用這個字眼。

    上週，當以軍推進加薩市，埃及外交部警告當地面臨「災難性的危險」，並稱這次行動是「以色列魯莽與傲慢導致的混亂新階段」。埃及與加薩走廊南部的西奈半島接壤，埃及官員擔心，戰事持續升級讓人幾乎無處可逃，可能會導致巴勒斯坦人湧向埃及邊境。

    哈瑪斯裝難民入埃及 恐引以攻擊

    埃及官員長期以來一直對大規模難民潮高度戒懼，原因包括不希望被指控協助以色列，迫使巴勒斯坦人流離失所。此外，如果哈瑪斯武裝份子混入難民中跨越邊界，可能引來以色列對埃及領土的攻擊。

    以色列媒體披露，埃及正在西奈半島集結軍力，以方已向美國表達關切。埃及政府則聲稱，此舉旨在維護邊境安全，且未違反埃以和平條約。但埃及國會國防與國家安全委員會成員卡德瓦尼（Yehia el-Kadwani）向紐時表示，「驅逐巴勒斯坦人是紅線」，「埃及將有所行動」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播