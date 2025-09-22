為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷向川普喊話 延長核武管制條約1年

    俄羅斯總統普廷聲稱，願意繼續遵守核彈頭數量限制，但僅限1年。（法新社檔案照）

    俄羅斯總統普廷聲稱，願意繼續遵守核彈頭數量限制，但僅限1年。（法新社檔案照）

    2025/09/22 22:43

    〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷22日聲稱，願意在與美國之間最後1項核武裁減條約於明年2月到期後，繼續遵守核彈頭數量限制，但時間僅限1年，而且前提是美方也做出相同承諾。

    這份《新戰略武器削減條約》（New START）於2010年簽署，是目前全球2大核武強權之間僅存的核武裁減協議，規定雙方可部署的核彈頭數量上限。

    由於烏克蘭戰爭導致緊張局勢升高，條約延長談判近年破裂，引發外界憂心，雙方在條約到期後將突破限制。

    普廷在電視會議上表示：「徹底拋棄這項協議的遺產，從多方面來看，將是一個錯誤且短視的舉措。」「為避免引發戰略性軍備競賽…俄羅斯準備在2026年2月5日之後的1年內，繼續遵守《新戰略武器削減條約》的核心數量限制。」

    普廷聲稱，「我們認為，這項措施只有在美國採取類似作法，並且不採取破壞或動搖現有嚇阻力平衡的行動時，才有其可行性。」

    俄羅斯於2023年暫停參與《新戰略武器削減條約》，理由是美國與北大西洋公約組織（NATO）盟國公開表明以在烏克蘭戰場擊敗俄羅斯為目標，但仍自願遵守條約設定的限制。該協議將雙方可部署的戰略核彈頭數量，限制在最多1550枚，比2002年之前的上限減少近3成。

    美俄2國共掌握全球逾8成的核彈頭，但過去幾年的防止核擴散談判持續觸礁。2019年，雙方退出1987年冷戰時期簽署的《中程核飛彈條約》（INF）。2023年，普廷簽署法令，撤銷對《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）的批准，但莫斯科表示仍將遵守核試暫停令。

    自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯也屢遭指控動用核武恫嚇。在發動軍事行動的數日後，普廷就下令核武部隊進入高度戒備狀態。去年，普廷又簽署法令，降低使用核武器的門檻。

    自川普今年1月就任美國總統以來，雙方緊張情勢有所緩和，但在核武問題上仍未展開實質性談判。美國總統川普曾表示，他和普廷在8月於阿拉斯加的峰會中，曾論及核武問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播