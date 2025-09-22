普廷向川普喊話 延長核武管制條約1年

俄羅斯總統普廷聲稱，願意繼續遵守核彈頭數量限制，但僅限1年。（法新社檔案照）

2025/09/22 22:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷22日聲稱，願意在與美國之間最後1項核武裁減條約於明年2月到期後，繼續遵守核彈頭數量限制，但時間僅限1年，而且前提是美方也做出相同承諾。

這份《新戰略武器削減條約》（New START）於2010年簽署，是目前全球2大核武強權之間僅存的核武裁減協議，規定雙方可部署的核彈頭數量上限。

請繼續往下閱讀...

由於烏克蘭戰爭導致緊張局勢升高，條約延長談判近年破裂，引發外界憂心，雙方在條約到期後將突破限制。

普廷在電視會議上表示：「徹底拋棄這項協議的遺產，從多方面來看，將是一個錯誤且短視的舉措。」「為避免引發戰略性軍備競賽…俄羅斯準備在2026年2月5日之後的1年內，繼續遵守《新戰略武器削減條約》的核心數量限制。」

普廷聲稱，「我們認為，這項措施只有在美國採取類似作法，並且不採取破壞或動搖現有嚇阻力平衡的行動時，才有其可行性。」

俄羅斯於2023年暫停參與《新戰略武器削減條約》，理由是美國與北大西洋公約組織（NATO）盟國公開表明以在烏克蘭戰場擊敗俄羅斯為目標，但仍自願遵守條約設定的限制。該協議將雙方可部署的戰略核彈頭數量，限制在最多1550枚，比2002年之前的上限減少近3成。

美俄2國共掌握全球逾8成的核彈頭，但過去幾年的防止核擴散談判持續觸礁。2019年，雙方退出1987年冷戰時期簽署的《中程核飛彈條約》（INF）。2023年，普廷簽署法令，撤銷對《全面禁止核子試爆條約》（CTBT）的批准，但莫斯科表示仍將遵守核試暫停令。

自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯也屢遭指控動用核武恫嚇。在發動軍事行動的數日後，普廷就下令核武部隊進入高度戒備狀態。去年，普廷又簽署法令，降低使用核武器的門檻。

自川普今年1月就任美國總統以來，雙方緊張情勢有所緩和，但在核武問題上仍未展開實質性談判。美國總統川普曾表示，他和普廷在8月於阿拉斯加的峰會中，曾論及核武問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法