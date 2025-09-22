為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    北約成員國籲擊落侵犯俄軍機 10年前土耳其有先例

    俄羅斯本月接連侵犯歐洲領空，促使北約與歐盟加強戒備。（路透）

    俄羅斯本月接連侵犯歐洲領空，促使北約與歐盟加強戒備。（路透）

    2025/09/22 22:15

    〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯本月接連侵犯北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞領空，促使北約和歐盟加強東翼監控警戒。北約部分成員國呼籲，對莫斯科日後的侵犯行徑採取包括擊落軍機在內的強硬措施。

    歐洲新聞台（Euronews）報導，立陶宛、愛沙尼亞和捷克等國敦促北約，對莫斯科挑釁採取更強硬的應對措施，包括擊落侵犯盟國邊界的俄軍軍機，前例為2015年俄軍一架蘇愷-24戰鬥轟炸機，在數度無視警告闖入土耳其領空情況下，遭土國F-16戰機擊落。

    立陶宛國防部長薩卡利埃內則在社群媒體發文，喊話對俄國考驗北約邊界的行為展現決心，「土耳其已在10年前樹立榜樣」。捷克總統帕維爾呼籲考量擊落俄軍機等適當應對方式，強調近期在波蘭和愛沙尼亞以及逾3年來在烏克蘭所出現的狀況與歐洲息息相關，「若我們不團結一致，遲早也會發生在我們身上」。

    川普21日出席保守派人士柯克追悼會時，被媒體問及華府是否會向與俄羅斯邊界接壤的北約盟友提供支援，川普回答，「是的，我會」。

