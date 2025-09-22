為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    金正恩向川普釋善意 專家分析：促美重新思考無核化政策

    美總統川普第一任期間兩度與北韓領導人金正恩會面。（美聯社）

    美總統川普第一任期間兩度與北韓領導人金正恩會面。（美聯社）

    2025/09/22 22:11

    〔編譯林家宇／綜合報導〕北韓領導人金正恩21日在北韓第十四屆最高人民會議發表談話時，提到對美國總統川普留存的美好回憶。這也是川普第二任期上任後首次被金正恩點名。華盛頓智庫史汀生中心北韓專家李敏英向「路透」分析，此舉是金正恩在向川普釋出善意，為的是要美方重新思考朝鮮半島無核化政策。

    金正恩表示，只要美國不再堅持朝鮮半島無核化立場，平壤便願意與華盛頓對話，強調打造核武應對來自美國和南韓的威脅以捍衛國家安全是北韓的生存之道，不會為了廢止國際制裁放棄核武。

    南韓總統李在明接受路透專訪時指出，北韓每年建造15至20枚核彈，任何凍結其生產的措施都是朝向最終廢止平壤核計畫的有效措施。因此可推動核武減產的中期協商，待長期下來雙方恢復互信，北韓對政權安全的擔憂也隨之消退的話，便能追求無核化。

    然而，金正恩明確反對任何減緩北韓核武發展的構想，指華府與首爾拋出的對話橄欖枝，仍是基於削弱北韓並摧毀其政權之目的，「美國對受其影響而放棄核武或解除武裝國家的所作所為，全世界再清楚不過」。

