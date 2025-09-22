歐多國機場自動報到系統癱瘓 歐盟證實勒索軟體攻擊

歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭客入侵癱瘓，造成機場癱瘓，搭機民眾大排長龍。（彭博）

2025/09/22 22:36

〔中央社〕歐洲聯盟網路安全機構今天表示，近日歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭侵癱瘓，已確認是遭到勒索軟體攻擊，凸顯此類攻擊對關鍵基礎設施和產業構成愈來愈大的風險。

路透社報導，自19日以來，此一混亂情況影響數十個航班與數千名旅客，截至今天仍有機場面臨運作障礙。這個系統是由美國軍火商雷神公司（RTX）的子公司柯林斯航太（Collins Aerospace）提供。

歐盟網路安全局（ENISA）發布聲明指出，執法機構已介入調查這起勒索軟體攻擊，但未透露該惡意軟體的來源。勒索軟體通常會將資料鎖定，逼迫受害者支付贖金以恢復存取權限。

近來，政府機關與企業陸續成為網路攻擊目標，包括英國豪華汽車製造商「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover），也曾因網攻被迫暫停生產。

英國資安公司Sophos威脅情報總監皮林（Rafe Pilling）表示，儘管針對高知名度組織的勒索軟體攻擊因受矚目而頻傳報導，但實際攻擊頻率並未明顯增加。

他對路透社說：「目前確實有更多擾亂性攻擊浮上檯面，不過曝光度增加並不代表發生率上升。真正大規模、讓現實世界運作受阻的案例，仍屬少數特例，而非通例。」

德國資訊商業通訊新媒體公會（Bitkom）調查約1000家公司發現，勒索軟體是最常見的網路攻擊形式，每7家企業就有一家曾因遭勒索被迫支付贖金。

乘客20日面臨大排長龍、航班取消及延誤等窘境。不過根據機場官員和相關數據，柏林與倫敦機場的服務中斷情形昨天已大幅緩解，但班機延誤跟取消狀況仍在持續。

柯林斯航太今天稍早發布聲明指出，公司正與4座受影響機場及多家航空公司客戶合作，且恢復系統全部功能所需的更新已進入最後完成階段。

布魯塞爾機場發言人說道，由於柯林斯航太尚未提供恢復系統全數功能所需、經過安全升級的新版軟體，機場今天仍得要求部分班機取消。

