為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐多國機場自動報到系統癱瘓 歐盟證實勒索軟體攻擊

    歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭客入侵癱瘓，造成機場癱瘓，搭機民眾大排長龍。（彭博）

    歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭客入侵癱瘓，造成機場癱瘓，搭機民眾大排長龍。（彭博）

    2025/09/22 22:36

    〔中央社〕歐洲聯盟網路安全機構今天表示，近日歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭侵癱瘓，已確認是遭到勒索軟體攻擊，凸顯此類攻擊對關鍵基礎設施和產業構成愈來愈大的風險。

    路透社報導，自19日以來，此一混亂情況影響數十個航班與數千名旅客，截至今天仍有機場面臨運作障礙。這個系統是由美國軍火商雷神公司（RTX）的子公司柯林斯航太（Collins Aerospace）提供。

    歐盟網路安全局（ENISA）發布聲明指出，執法機構已介入調查這起勒索軟體攻擊，但未透露該惡意軟體的來源。勒索軟體通常會將資料鎖定，逼迫受害者支付贖金以恢復存取權限。

    近來，政府機關與企業陸續成為網路攻擊目標，包括英國豪華汽車製造商「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover），也曾因網攻被迫暫停生產。

    英國資安公司Sophos威脅情報總監皮林（Rafe Pilling）表示，儘管針對高知名度組織的勒索軟體攻擊因受矚目而頻傳報導，但實際攻擊頻率並未明顯增加。

    他對路透社說：「目前確實有更多擾亂性攻擊浮上檯面，不過曝光度增加並不代表發生率上升。真正大規模、讓現實世界運作受阻的案例，仍屬少數特例，而非通例。」

    德國資訊商業通訊新媒體公會（Bitkom）調查約1000家公司發現，勒索軟體是最常見的網路攻擊形式，每7家企業就有一家曾因遭勒索被迫支付贖金。

    乘客20日面臨大排長龍、航班取消及延誤等窘境。不過根據機場官員和相關數據，柏林與倫敦機場的服務中斷情形昨天已大幅緩解，但班機延誤跟取消狀況仍在持續。

    柯林斯航太今天稍早發布聲明指出，公司正與4座受影響機場及多家航空公司客戶合作，且恢復系統全部功能所需的更新已進入最後完成階段。

    布魯塞爾機場發言人說道，由於柯林斯航太尚未提供恢復系統全數功能所需、經過安全升級的新版軟體，機場今天仍得要求部分班機取消。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播