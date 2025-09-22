為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    習近平大吹的「新三樣」成長引擎 面臨產能過剩困境

    北京當局多年來透過政府補貼和相關政策，來扶植電動車、太陽能板和鋰電池產業，卻造成產能過剩後果。（歐新社檔案照）

    北京當局多年來透過政府補貼和相關政策，來扶植電動車、太陽能板和鋰電池產業，卻造成產能過剩後果。（歐新社檔案照）

    2025/09/22 22:20

    〔編譯盧永山／綜合報導〕北京當局為了推動先進製造業，多年來一直透過政府補貼和相關政策，來扶植電動車產業，但因車企努力追趕政府設定的生產目標，而非消費者需求，已導致產能過剩，各車企被迫大打價格戰，除造成獲利大縮水，更出現經銷商為未售出新車掛牌和投保，以騙取車企返利和獎金，以及「零里程二手車」向海外傾銷等亂象。

    《路透》報導，分析師認為，中國汽車產業可能重蹈太陽能產業和鋰電池的覆轍，因為中央政府政策優先考慮就業和經濟成長目標，而非企業利潤和可持續競爭，地方政府為了產能和稅收，向車企提供廉價的土地和補貼，導致全國各地產能過剩。

    曾在中國1家電動車初創公司任職的澳洲宏觀經濟評論員密契爾（Rupert Mitchell）表示：「當北京當局發出這（電動車）是個戰略產業的訊號時，每個省長都想要設汽車工廠，他們要在黨的面前求表現，結果就是車企擴大投資。」

    中國車企在推出新車款方面已領先外國競爭對手，但推動電動車產業爆炸性成長和創新的政府政策，如今卻在國內銷售鍊上製造了雙輸的交易。這場潛在的危機對中國經濟將有巨大影響，因汽車產業和相關服務約占中國國內生產總值（GDP）的十分之一。

    諮詢公司蓋世汽車研究（Gasgoo）指出，中國車企的工廠能生產去年實際產量2倍的汽車，即5500萬輛。另1家諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）預測，到2030年，中國129家電動車和油電混合車品牌中，只有15家能在財務上維持下去。

    中國汽車產業的價格戰已進入第3年，車企的獲利大幅縮水，根據中國媒體《第一財經》報導，全球汽車巨擘日本豐田汽車今年上半年的獲利雖然年跌逾30%，卻仍是中國16家上市車企總獲利的約1.9倍。

    一些分析師稱，唯一的出路是讓許多車企倒閉，但許多官員反對這種「硬手段」，因為這可能導致大規模裁員和消費下降。

    受影響的不僅中國車企。外國品牌在中國市場的市占率從2020年的62%，降至今年前7個月的31%。中國車企在國內買氣低迷的情況下，已開始大舉向外國出口，但歐美已對中國進口電動車祭出高關稅，以防止中國車企的低價傾銷。

    電動車是中國領導人習近平推出「新三樣」經濟成長引擎的其中之一，另2樣分別為太陽能板和鋰電池。《路透》今年8月曾報導，中國5大太陽能企業去年悄悄裁員近三分之一，反映出太陽能產業正深陷產能過剩、價格暴跌與巨額虧損的3重困境。

    此外， 中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，依寧德時代、比亞迪、中創新航等大廠到2025年規劃產能來看，已達4800GWh（百萬瓩時），但市場需求估僅100GWh，電動車用鋰電池出現嚴重產能過剩。由此來看，習近平的「新三樣」經濟成長引擎已全部出狀況。

