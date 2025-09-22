為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2024年地球史上最熱 瑞典8條冰河全融光、30條告急

    科學家發現瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底消失，另有30條冰河岌岌可危。（圖擷自Tarfala Research Station官網）

    科學家發現瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底消失，另有30條冰河岌岌可危。（圖擷自Tarfala Research Station官網）

    2025/09/22 22:00

    〔中央社〕科學家今天告訴法新社，受到全球暖化影響，瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底融化，如今已完全消失，另有30條冰河岌岌可危。

    瑞典北部塔法拉研究站（Tarfala Research Station）負責人、冰河學教授基西納（Nina Kirchner）告訴法新社，這些消失的冰河「在我們有生之年回不來，而且只要全球暖化持續下去，永遠都回不來」。

    基西納及同事每年透過衛星影像研究瑞典冰河的變化，她說：「2025年初，我們坐下來更新2024年的狀況，想了解冰河在什麼時候變得最小，結果在衛星影像上找不到其中8條冰河。」

    她說，「一開始我們以為哪裡出錯或漏了什麼」，再三確認後才做出以下結論：這8條冰河不見了。

    這8條冰河包括瑞典最北端的冰河，最大的一條面積約等同6個足球場。

    基西納表示：「2024年是極度溫暖的一年，高溫侵蝕冰河，導致它們消失。」

    她解釋道，這8條是瑞典第一批完全消融的冰河，至少是從2000年左右開始使用高解析度衛星影像以來的首批。

    根據世界氣象組織（WMO）的說法，2024年是地球有紀錄以來最熱的一年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播