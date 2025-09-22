2024年地球史上最熱 瑞典8條冰河全融光、30條告急

科學家發現瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底消失，另有30條冰河岌岌可危。（圖擷自Tarfala Research Station官網）

2025/09/22 22:00

〔中央社〕科學家今天告訴法新社，受到全球暖化影響，瑞典全國277條冰河當中，有8條在2024年徹底融化，如今已完全消失，另有30條冰河岌岌可危。

瑞典北部塔法拉研究站（Tarfala Research Station）負責人、冰河學教授基西納（Nina Kirchner）告訴法新社，這些消失的冰河「在我們有生之年回不來，而且只要全球暖化持續下去，永遠都回不來」。

請繼續往下閱讀...

基西納及同事每年透過衛星影像研究瑞典冰河的變化，她說：「2025年初，我們坐下來更新2024年的狀況，想了解冰河在什麼時候變得最小，結果在衛星影像上找不到其中8條冰河。」

她說，「一開始我們以為哪裡出錯或漏了什麼」，再三確認後才做出以下結論：這8條冰河不見了。

這8條冰河包括瑞典最北端的冰河，最大的一條面積約等同6個足球場。

基西納表示：「2024年是極度溫暖的一年，高溫侵蝕冰河，導致它們消失。」

她解釋道，這8條是瑞典第一批完全消融的冰河，至少是從2000年左右開始使用高解析度衛星影像以來的首批。

根據世界氣象組織（WMO）的說法，2024年是地球有紀錄以來最熱的一年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法