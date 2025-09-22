印尼免費營養午餐連爆食物中毒 非政府組織籲暫停

印尼總統普拉伯沃（右二）2月間親赴一間小學視察免費營養午餐計畫。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼政府今年1月開始實施總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的學生「免費營養午餐」計畫，因發生大規模食物中毒事件，促使非政府組織22日敦促政府暫時停止這項耗資171兆印尼盾（約3114億台幣）的計畫。

《路透》報導，該計畫自今年1月啟動以來已惠及超過2000萬人，並正在迅速擴大規模，力爭到年底惠及8300萬名婦女和兒童，但在物資供應和籌備方面遭遇一系列挫折，包括近日發生2起大規模食物中毒事件，共有800多名學生身體不適，其中1起波及500多人，是計畫上路以來單一最大食物中毒事件。

印尼國會衛生監督委員會聽取6個關注健康的非政府組織對該計畫擔憂的匯報，其中包括印尼戰略發展倡議中心（CISDI）、母嬰健康運動組織和教育觀察網路。其中，「教育觀察網路」（JPPI）負責人烏貝德．馬特拉吉（Ubaid Matraji）表示，免費午餐計畫已導致全國6452名兒童食物中毒，這是「系統性失敗」，政府必須停止該計畫，以加強監管。

CISDI的資深分析師伊克巴爾．哈菲松（Iqbal Hafizon）在聽證會上表示，CISDI也提議暫停該計畫，並擔心政府沒有制定一套機制來評估發生食物中毒事件的廚房，或預防此類事件的發生。

這些非政府組織也敦促負責該計畫的國家營養局更加關注所提供食物的營養價值，並表示大多數菜單上仍然使用被認為不健康的超加工（ultra-processed）食品。母嬰健康運動組織的醫生譚紹燕（Tan Shot Yen，音譯）表示：「分發超加工食品改變提供營養食品的主要目標，並可能引發非傳染性疾病。」她表示，她的組織同意暫停在發生食物中毒事件的廚房實施免費午餐計畫。

該委員會副主席霍諾里斯（ Charles Honoris）承諾將這些建議提交給國家營養局，但重申該計畫具有戰略意義，並將得到執行。

據了解，免費午餐計畫今年的預算為171兆印尼盾，預計明年將翻倍。

