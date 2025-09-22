伯恩斯：駐中國後轉為鷹派 對中一廂情願時代已結束

前美國駐中國大使伯恩斯日前受訪時表示，他近距離觀察到中國幾乎各方面都想削弱美國的野心，讓他返美後的對中立場「更鷹派了」。（路透資料照）

〔中央社〕華爾街日報近日彙整前美國駐中國大使伯恩斯7月間出席一場論壇及日前受訪的談話。根據報導，伯恩斯表示，他近距離觀察到中國幾乎各方面都想削弱美國的野心，讓他返美後的對中立場「更鷹派了」。他並主張，盟友是美國應對中國的超級力量。

報導提到，伯恩斯（Nicholas Burns）傳達的資訊再清晰不過，那就是對中國「一廂情願」的時代已經結束，唯一的出路在於對中國要有一套「從經驗中淬鍊出的明晰戰略」。而忽視中國的激進特質，會給美國的長期安全和繁榮帶來大得多的風險。

報導表示，伯恩斯是一名主張「對中接觸」的資深外交官，而他那一代的外交官相信，華盛頓可以與北京合作。但伯恩斯今年初返回美國時，他對中國的觀點已變得截然不同，中國當地的現實情況使伯恩斯的立場變得更強硬。

根據報導，伯恩斯今年7月間出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時直言，他「帶著鷹派觀點去了中國，回到美國後卻比剛去中國時更鷹派了」。他並表示，他在駐中大使任內觀察到中國威權政府的真實面目，以及它在幾乎每個方面都想削弱美國的野心。

至於為何對中國會有此轉變，伯恩斯在日前的訪問中表示，「不是理論，而是事實」。他目睹了中國對權力的不懈追求：在主權水域衝撞菲律賓船隻，威嚇台灣，在印度邊境挑起爭端，以及對美國發動廣泛的網路攻擊；且目睹了被中國不當拘留的美國人所處的「可怕、不人道的境況」，以及宗教自由受到的壓制。

伯恩斯表示，當中國官員告訴他，他的工作應是成為一座「積極、不加批判的橋樑」時，他的回答很直白，「我的工作是捍衛美國利益」。

根據報導，伯恩斯憑藉自己第一線觀察，總結出4條與中國打交道的關鍵經驗，以便讓美國與一個更自信、強勢的中國打交道。第1條就是美中處於一場激烈的爭奪軍事、技術和經濟主導地位的長期競爭，因此美國的首要任務是以「實力和清晰的思路」管理這場競爭，以防止演變成衝突。

伯恩斯說，第2條是「盟友是我們的超級力量」，這是美國決定性的非對稱優勢。中國有14個鄰國，但除了與北韓有盟約外，並沒有其他條約盟友。相對地，美國在印太地區和歐洲擁有一個由強大民主國家組成的龐大網路，這些國家與美國有著共同的關切。當美國將盟友及自身的力量疊加時，美國比中國要強大得多。

他因此認為，美國如今對日本、韓國或歐洲盟友施加懲罰性關稅並不是強硬，而是「戰略錯誤」，這會削弱美國對抗「主要競爭對手」的力量。

伯恩斯主張，第3條是要有高明的策略。兩國關係並不是簡單僵化的，美中之間有「八成競爭，兩成合作」，意味美國必須多管齊下：在技術和安全領域展開激烈競爭，同時在氣候變化和阻止芬太尼流入等利益契合的問題上，與中國冷靜接觸。

他表示，第4條是與中國政府競爭，但要與中國人民聯結。儘管兩國政府陷入競爭，但美國必須保持兩國社會間的溝通管道暢通，鼓勵學生交流、恢復旅遊業、促進兩國民眾間的理解，都是長期投資，能防止不可避免的競爭演變成無法避免的災難。

報導認為，儘管一些商界人士可能認為，美中這種激烈競爭將危及兩國經濟聯繫，但伯恩斯的觀點很明確：忽視北京的激進特質，會為美國的長期安全和繁榮帶來大得多的風險。

