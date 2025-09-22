為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「風王」眼睛超大！從太空俯瞰樺加沙 超壯觀場面曝光！

    油井龜美也22日透過社群平台分享從太空俯瞰樺加沙的壯觀場面。（圖翻攝自油井龜美也X平台）

    2025/09/22 20:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被封為今年「風王」的樺加沙颱風，目前正從台灣南端通過直撲中國，由於其體型壯碩也整體結構紮實，強度也達顛峰，各界關注其動向及可能造成的破壞。今年8月被美國太空總署（NASA）和太空探索科技公司SpaceX送上國際太空站（ISS）的日籍太空人油井龜美也，今天（22日）透過社群平台分享從太空俯瞰樺加沙的壯觀場面，引發熱議。

    目前颱風樺加沙的強度已達巔峰，預計接下來24小時強度持平，從中央氣象署發布的一系列衛星雲圖可見，樺加沙整體結構壯碩且紮實，颱風眼渾圓且清晰可見，不少氣象專家都忍不住讚嘆「完美」，還好沒有登陸台灣，不然以此強度登台所造成的破壞難以想像。而各國針對樺加沙的強度分類也都達到最高級，例如日本氣象廳給到「猛烈な台風」評價，美國國家颶風中心評測五級颶風，中國中央氣象台和香港天文台都稱之為超強颱風。

    時常在X平台分享太空生活的日本太空人油井龜美也，今天也PO出在太空中俯瞰樺加沙的震撼寫真，可以看到壯觀的颱風眼和厚實環流壟罩整片海洋，散發出危險氣息。油井龜美也表示，「國際太空站正好飛過樺加沙颱風的上空，現在把最新的照片傳給大家看。我真的很擔心地面上大家的狀況……」

    網友紛紛表示，「大自然真是奇妙，我曾經從地面看過颱風眼，但從上方俯瞰更讓人驚嘆」、「人們都說它是颱風眼，但我覺得更像肚臍」、「這張照片讓我又一次感受到人類的渺小」、「感覺要被颱風眼給吸進去了」、「我第一次從正上方看到颱風的風眼！」、「18號颱風的風眼清晰可見，可見其強度，希望不會造成任何損失」、「雲層非常厚，可見它有多兇猛」

