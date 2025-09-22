外交重大轉向！法國將跟進承認巴勒斯坦 西方盟邦倒戈孤立美以

法國和沙烏地阿拉伯22日將共同召開峰會，爭取全球多國領袖支持「兩國方案」，當中若干國家預計將正式承認巴勒斯坦國。這一步勢必招致以色列和美國的反彈。法國總統馬克宏將親自主持峰會。（法新社資料照）

2025/09/22 18:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕在以色列對加薩的毀滅性戰爭持續近2年後，西方世界對以色列的政策出現重大轉變。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國準備在本週的聯合國大會上，跟進英國、加拿大、澳洲等盟邦，正式承認巴勒斯坦國。此舉使得美國在以巴議題上日益孤立，並對以色列總理納坦雅胡構成巨大外交壓力。

這股承認潮始於21日，加拿大與英國率先宣布正式承認巴勒斯坦國，成為七大工業國集團（G7）中首批採取此行動的國家，澳洲與葡萄牙也隨後跟進。如今法國預計將加入，使得全球承認巴勒斯坦的國家總數超過145國。這一連串行動，讓在以巴議題上始終力挺以色列的美國，面臨與其最親密盟友立場分歧的窘境，日益陷入外交孤立。

請繼續往下閱讀...

法國和沙烏地阿拉伯22日將共同召開峰會，爭取全球多國領袖支持「兩國方案」，當中若干國家預計將正式承認巴勒斯坦國。這一步勢必招致以色列和美國的反彈

對於西方盟邦的轉向，以色列總理納坦雅胡誓言，將在下週會晤美國總統川普後做出回應，並強硬宣稱：「絕不會有巴勒斯坦國。」然而，巴勒斯坦自治政府主席·阿巴斯（Mahmoud Abbas）則對此表示歡迎，認為這將為「兩國方案」的落實奠立基礎。

報導提到，全球目前已有超過145個國家承認巴勒斯坦，這波來自核心西方盟友的新浪潮，是在以色列近2年的毀滅性軍事行動後出現的。根據加薩衛生部門統計，這場戰爭已導致超過6.5萬人死亡，也正是這場戰爭引發的全球憤怒，最終促使各國對以色列採取更強硬的外交立場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法