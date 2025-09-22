APEC峰會舉行「川習會」 中國：中美正在溝通

美國總統川普與中國國家主席習近平，是否將於10月間亞太經合會韓國峰會舉行會晤，中國外交部表示雙方正在溝通。（歐新社）

2025/09/22 18:37

〔中央社〕針對美國總統川普與中國國家主席習近平，是否將於10月間亞太經濟合作會議（APEC）韓國峰會舉行會晤，中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，「具體問題中美雙方正在溝通之中」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問相關問題時，作上述表示。

郭嘉昆說，「元首外交」對中美關係發揮著「不可替代的戰略引領作用」，中美兩國元首「保持著密切的溝通和交往」。關於「你提到的具體問題，中美雙方正在溝通之中，我目前沒有可以提供的信息」。

郭嘉昆並針對川普（Donald Trump）日前提到，他與習近平在APEC峰會會晤時將推動TikTok協議說，中方在TikTok問題上的立場是清楚的。中國政府尊重企業意願，樂見企業在「符合市場規則基礎上」做好商業談判，達成「符合中國法律、法規、利益平衡」的解決方案。

他並提到，希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

