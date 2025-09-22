為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    中國鐵拳又來了！網信辦出手整治社群 連「躺平」都不准

    在中國網信辦最新宣布的為期兩個月專項整治行動中，包含小紅書在內的所有平台都將面臨更嚴格的內容審查，以打擊所謂的「惡意內容」。（路透）

    2025/09/22 16:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，中國最高網路監管機構「國家互聯網信息辦公室」（CAC，簡稱網信辦）22日宣布，將展開一場為期兩個月的全面性社交媒體專項整治行動，誓言打擊含有「惡意煽動對立」以及宣揚「厭世等負面人生觀」的內容。

    網信辦在聲明中，具體列出了此次整治行動希望處理的網路問題。其中包括「利用社會熱點強行關聯身份、地域或性別，並對其進行污名化炒作」。報導指出，這在實務上，可能意味著對有關歧視性議題的貼文進行打壓。例如，浙江省地方官員七月時，便曾警告脫口秀演員，不得透過調侃兩性戰爭的段子來煽動性別不和。其他被鎖定的問題，還包含散播關於經濟、金融、社會福利與公共政策的「謠言」。

    劍指「躺平」與「擺爛」文化

    此次的通知中，也特別提到了要打擊「惡意解讀社會現象，片面誇大負面個案，並利用它們來宣揚厭世等消極人生觀」的內容。法新社分析，這可能被視為直接指向在中國年輕人中廣泛流傳的「躺平」或「擺爛」文化。這些詞彙被用來描述一種摒棄高壓工作文化、轉而追求安逸輕鬆的生活態度。

    三大平台遭點名 殺雞儆猴

    在此次行動宣布之前，網信辦本月已對三個廣受歡迎的數位平台進行處罰。網信辦20日表示，將對社群平台微博（Weibo）與短影音平台快手（Kuaishou），採取「紀律性懲戒措施」，指責它們過度凸顯名人新聞與「不良」內容。而在9月11日，類似Instagram的平台小紅書也遭到了類似的處置。網信辦在聲明中總結，此次整治旨在「營造一個更文明、更理性的網路環境」。

