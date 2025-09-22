韓投資美逾10兆恐陷金融危機？ 她借李在明談話曝台灣人強得要命！

李在明接受路透專訪時表示，如果全盤接受美國投資要求，南韓恐重演1997年的金融危機。（路透）

2025/09/22 17:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出對等關稅政策，促使各國與之展開貿易談判，其中南韓就以投資3500億美元（約新台幣10.5兆）來換取調降關稅。不過南韓總統李在明近日接受《路透》專訪時表示，如果韓方全盤接受美國的投資要求，且不採取保障措施，那麼南韓可能重演1997年的金融危機。李在明的受訪談話今天（22日）被刊出後引發外界熱議，財經網紅胡采蘋直言，李在明這番話並不是胡謅，而且也能從他的談話內容看出台灣每一代人「強得要命」！

胡采蘋今天下午在臉書發文，「李在明今天跟路透社說，如果韓國履行美韓協議的投資承諾3500億美元，那韓國就有可能重演1997年東亞金融風暴，這其實是真的，他不是在亂講，我們之前就講過這跟1997年會非常像。因為現在韓國的外匯存底只有4100億美元（約新台幣12.4兆），如果存3500億到美國財政部的指定銀行帳戶，韓國央行手上的美元只剩下600億（約新台幣1.8兆），一旦有什麼利率變動，外資要一起匯出，立刻就會發現美元不夠用，然後觸發恐慌性出逃，跟1997年金融風暴幾乎是一樣的劇本。」

「韓國當年跟台灣同屬亞洲四小龍，世界銀行上登錄的1996年南韓GDP是6100億美元（約新台幣18.4兆），台灣因為被某個國家衝康，世銀已經沒有台灣的資料，我們只能看主計處歷史資料，1996年我們的GDP是2893億美元（約新台幣8.7兆）。台灣人口不到韓國的一半，GDP總額少是正常的，因此大家才會比人均GDP，不然香港新加坡總額都很少，難道經濟很差嗎？當然不能這樣說。」

她接著說：「然而就在這樣GDP總額少的情況下，台灣在東亞金融風暴前的外匯存底是接近900億美元（約新台幣2.7兆），但韓國只有360億美元（約新台幣1兆）。我們的GDP總額其實比韓國少很多，但是我們的外匯存底卻非常高。因此新台幣在1997年金融風暴中雖然也受到狙擊，很多台灣外銀交易員都跟索羅斯基金（SFM）等外資大鱷對作過。當時我們的央行總裁許遠東帶領了台灣打退了幾度糾纏、不肯散去的金融大鱷，保住了我們的國民資產和外匯存底，而韓國的外匯存底在1998年底幾近腰斬。」

「也是因為台灣打贏了金融戰，我們的金融資產累積到現在，台灣的外匯存底不斷累積，到現在接近6000億美元（約新台幣18.1兆）。儘管李在明精明幹練，在8/1關稅大限前壓線達標，硬是咬下了15%的關稅，但是李在明也有他的限制，那就是韓國的累積外匯存底並無法支持他打這場仗。其實最終還是可以，只是韓國需要美國聯準會給他們一個外匯互換額度，相當於是韓國向美國借美元的意思，會有利息成本。李在明終究還是會借的，不然他的產業就會被其他競爭國家瓜分，這也就是為什麼台灣一定要談到15%的原因，不然就是我們被瓜分。」

最後胡采蘋表示，「台灣真的是一代一代人都非常強，四小龍時期抓住機會，創造經濟奇蹟，遇到危難時也有大將鎮守，後來科技業爆發，即使是遭遇中國崛起、資金西進、本國被掏空的困境，台灣人還是撐過了低谷，最後台商回台，半導體製造登頂，世界揚名。從來就不是什麼台灣只有台積電，台灣每一代人都強得要命，每一代人都做好了自己的事情，上一代人的累積，支持著下一代人再去打更難的仗，就像是一個很長的接力賽，我們也會做好，讓台灣更強大，因為這就是我們台灣人的基因。」

