為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國重申巴勒斯坦國須談判產生 不隨多國即刻承認

    德國今天重申立場，表示在以色列與巴勒斯坦雙方協商達成兩國方案前，不會承認巴勒斯坦國。德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）啟程前往紐約參加聯合國大會時表示：「透過談判實現兩國方案，才是讓以色列人與巴勒斯坦人都能在和平、安全與尊嚴中生活的道路。」（法新社資料照）

    德國今天重申立場，表示在以色列與巴勒斯坦雙方協商達成兩國方案前，不會承認巴勒斯坦國。德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）啟程前往紐約參加聯合國大會時表示：「透過談判實現兩國方案，才是讓以色列人與巴勒斯坦人都能在和平、安全與尊嚴中生活的道路。」（法新社資料照）

    2025/09/22 17:00

    〔中央社〕德國今天重申立場，表示在以色列與巴勒斯坦雙方協商達成兩國方案前，不會承認巴勒斯坦國。

    法新社報導，這番談話是在聯合國大會召開前發表。法國預計將成為最新承認巴勒斯坦國的國家，澳洲、英國、加拿大與葡萄牙昨天已先行表態承認。

    各國的承認行動，目的是對以色列在加薩走廊的軍事行動施加壓力。這場行動已造成數萬人喪生，加薩地區大部分地區嚴重毀損，也引發以色列盟友的強烈批評。

    以色列政府則表示，承認巴勒斯坦國等於獎勵哈瑪斯（Hamas），及其2023年10月7日對以色列發動前所未有的攻擊，引發這場戰爭。

    德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）啟程前往紐約參加聯合國大會時表示：「透過談判實現兩國方案，才是讓以色列人與巴勒斯坦人都能在和平、安全與尊嚴中生活的道路。」

    「對德國而言，承認巴勒斯坦國是這個過程的終點，但這個過程必須現在啟動。」

    基於對大屠殺（Holocaust）的歷史責任，德國將支持以色列國視為外交政策的核心。但隨著加薩戰事持續、巴勒斯坦平民人道危機日益嚴重、聯合國甚至宣布加薩部分地區已出現饑荒，近幾個月來柏林對以方行動的批評聲浪也與日俱增。

    本週，超過140位世界領袖將齊聚紐約，參加一年一度的聯合國大會，巴勒斯坦未來前途將成為此次峰會的核心議題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播