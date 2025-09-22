韓聯社：李在明想借助外媒施壓美國 獲取經貿談判優勢

李在明表示，在韓美未簽貨幣互換協議的情況下，韓方若以現金形式對美投資3500億美元，可能引發類似於1997年的金融危機。（路透）

2025/09/22 15:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美韓關稅後續磋商陷入僵局的情況下，《韓聯社》22日指出，南韓總統李在明近期連日接受外媒專訪，公開質疑美方要求，釋放相關要求過於苛刻的訊息。李在明此舉可能是試圖借助國際輿論對美施壓，爭取在磋商中佔據優勢。

據報導，李在明在《路透》22日發布的專訪稿中表示，在韓美未簽貨幣互換協議的情況下，韓方若按照美方要求以現金形式對美投資3500億美元，可能引發類似於1997年的金融危機。李在明還在美國《時代週刊》18日刊登的就職百日專訪稿中表示，若首爾政府全盤接受（美方提出的要求），自己可能遭到彈劾。

請繼續往下閱讀...

美韓關稅談判7月底達成初步協議，當時韓方承諾將成立3500億美元規模的對美投資基金，換取美方將對南韓進口產品的對等關稅稅率從25％下調至15％。但在後續談判中，美方要求韓方在投資基金中提高現金直接投資比例。就此，韓方要求美方簽署韓美貨幣互換協議，以穩控韓圜對美元匯率，但美方態度消極，導致談判陷入僵局。

在此背景下，李在明在接受外媒採訪時罕見使用強硬措辭，公開強調美方提出的要求不合理，此舉可能意在透過輿論打破僵局，為磋商爭取更多迴旋餘地。

另外值得一提的是，李在明日前也在「臉書」（Facebook）上發文展現對自主國防的意志，稱仍有人認為沒有外國軍隊就無法實現自主國防，這是一種「屈從心態」。李在明此前也發表過類似立場，但由於韓美正在進行的後續談判涉及到關稅和國家安全等諸多領域，他此時此刻作出這類表態更是吸引目光。

有觀點推測，考慮到韓美雙方就美方提出的「同盟現代化」要求存在意見分歧，李在明此舉可能意在重申將提升自主國防力量的立場，並展現以積極的姿態參與磋商的決心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法