    首頁　>　國際

    對大久保公園4流鶯劫財劫色 日本6旬翁被判刑25年

    日本東京62歲理髮師，對大久保公園4名流鶯劫財劫色，被法院判刑25年。圖為在大久保公園站壁的女性。（圖擷自@kappazusi33「X」帳號）

    日本東京62歲理髮師，對大久保公園4名流鶯劫財劫色，被法院判刑25年。圖為在大久保公園站壁的女性。（圖擷自@kappazusi33「X」帳號）

    2025/09/22 16:08

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京新宿區歌舞伎町的大久保公園，近年來逐漸形成「流鶯一條街」，有不少年輕女性「站壁」等待恩客上門，不過，東京三鷹市62歲理髮師難波正秀，涉嫌對4名15歲至22歲的流鶯劫財劫色，被法院判處25年有期徒刑。

    《產經新聞》報導，難波正秀於2023年7月至2024年5月期間，涉嫌脅迫在大久保公園站壁的4名女性進行性行為，並且搶走了她們的錢財，難波正秀對此全盤否認，指稱4女和他之間屬於同意性交，而且自己根本就沒有劫財。

    因此，辯護律師主張受害者的證詞造假，應該判處難波正秀無罪。不過，檢方強調這4名受害者在互不認識的情況下，對難波正秀的犯案手法做出一致性的供述，可信度相當高，向法院求處25年有期徒刑。

    東京地院審判長新井紅里亞，今（22日）裁定難波正秀的不同意性交、強盜罪嫌成立，判處入獄25年。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

