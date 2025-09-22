日本自民黨總裁選舉起跑 高市早苗、小泉進次郎民調領先

日本自民黨總裁選舉22日正式起跑，5位候選人先禮後兵。圖左至右分別為小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎。（路透）

2025/09/22 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》報導，日本執政黨「自由民主黨」總裁選舉22日正式拉開序幕，外界對此高度關注，其結果將決定誰會接棒現任首相石破茂領導國家。

據報導，高市早苗、小泉進次郎、小林鷹之、茂木敏充和林芳正等5位候選人的獲勝者，將面臨重塑自民黨形象的緊迫任務，以阻止支持者轉向民粹主義政黨，後者已大幅掠奪自民黨在參眾議院的席次。

自民黨總裁當選人將透過國會指名選舉成為首相，肩負帶領日本應對日益嚴峻挑戰的重任，包括持續的通貨膨脹、日益緊張的區域安全環境，以及與美國總統川普的關係。在這5人當中，大多數媒體民調顯示，支持刺激方案的保守派高市早苗和具有改革思想的年輕政治家小泉進次郎是兩大熱門。

投資人普遍認為高市早苗是一位會加強對經濟的財政支持力度，並減緩日本央行升息步伐的領袖，而小泉則被認為在財政上持更為謹慎的態度，同時讓央行繼續推進經濟正常化。

雖然高市早苗基本上避免談論政策建議，但她在外國人問題上語氣強硬，「我打算從頭開始思考如何與外國人建立和平、相互尊重的關係上。年復一年，我們不斷引進文化和其他方面都與我們截然不同的人，這項政策必須重新評估」。

小泉進次郎也談到日本民眾對外國人問題（例如非法勞工）的擔憂。他承諾將立即採取新的經濟措施，並增加預算以幫助民眾應對通貨膨脹，但他也謙遜地指出，作為少數政府，自民黨已無法再獨自應對，「在大張旗鼓推出任何新政策之前，我認為恢復信任的唯一方法是團結一致，穩步落實我們對民眾的承諾、與反對黨達成的協議，以及民眾的訴求」。

其他3位候選人當中，林芳正是歷任岸田文雄、石破茂兩任的內閣官房長官，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之被視為更年輕的保守派候選人，是高市早苗的潛在替代者；前自民黨幹事長茂木敏充則對自己在川普首任總統任內展現出的談判實力深具自信。

所有候選人對日美同盟重要性的看法基本上一致，而高市早苗在對中看法上較為謹慎，林芳正則被視為最親中的候選人。

儘管石破茂與美國達成貿易協議，並等到川普簽署行政命令降低汽車關稅後才下台，但仍有一些細節需要敲定，包括日本承諾的5500億美元投資計畫。因此，預計新領袖還將面臨美國在國防開支和駐日美軍費用方面施加的壓力。

在去年的總裁選舉中，石破茂和高市早苗均贏得超過20萬張地方議員選票，加上小泉進次郎，他們的支持率遙遙領先其他6位候選人。這次的選舉中，5位候選人都是去年競選的老面孔，但這次似乎調整策略，採取更溫和的語氣。如果他們保持這種較為溫和的立場，對債券和外匯市場的衝擊可能更為有限。

《朝日新聞》上週末進行的一項民調顯示，一般民眾和自民黨支持者之間存在分歧。高市早苗在一般民眾中是首選，支持率為28％，領先於小泉進次郎24％；而在自民黨支持者中，高市則以24％比41％落後於小泉進次郎。林芳正在兩組中均排名第3，支持率都在10％左右。

