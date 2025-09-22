為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    日本首例！閒暇限用手機2小時 愛知豐明市10/1起柔性勸導

    日本愛知縣豐明市議會通過一項法案，建議在工作和學校以外時間僅使用手機2小時。（路透）

    日本愛知縣豐明市議會通過一項法案，建議在工作和學校以外時間僅使用手機2小時。（路透）

    2025/09/22 15:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本愛知縣豐明市議會22日正式通過一項法案，建議所有居民在工作和學校以外的時間，將智慧型手機、電子遊戲機和其他電子設備的使用時間限制在每天2小時內，但不會對違反者進行任何處罰。

    《共同社》英文版報導，這項法案是在社會對人們過度接觸科技產品所產生的影響感到擔憂之際推出，據信是日本首起此類法令，將於10月1日生效。

    該法案承認智慧型手機、平板電腦和其他電子設備的必要性，但也警告，過度使用串流媒體影片可能會帶來有害影響，包括睡眠不足和家庭互動減少。

    該法案特別呼籲小學生晚上9點後不要使用智慧型手機，以及中學生晚上10點後不要使用智慧型手機，指稱「充足的睡眠對於所有18歲以下兒童的身心成長至關重要」。

    此外，該法案還敦促監護人制定家庭電子設備使用規則，並承諾建立家長諮詢制度。

    豐明市市長小浮正典（Masafumi Koki）向《共同社》表示，市府根據厚生勞動省的健康睡眠指南，在法案中設定智慧型手機使用時間限制，根據計算，在工作和學校以外使用手機超過2小時，可能會導致睡眠不足。

