各國相繼承認巴勒斯坦國 《衛報》：須是一次行動號召而非良心慰藉

《衛報》社論指出，英相施凱爾光是承認巴勒斯坦國不夠，還必須真正確保巴勒斯坦人生存、建國的權利。（美聯社）

2025/09/22 15:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著英國、加拿大、澳洲與葡萄牙21日表態承認巴勒斯坦國，法國與另外5個國家預計22日也將加入此一行列，英國《衛報》在21日社論中指出，這個外交浪潮已「來得太晚」，必須是一次行動的號召，而非良心的慰藉。

《衛報》指出，在以色列日以繼夜攻擊下，死亡如雨般降落加薩走廊，飢荒蔓延加薩北部。目前，已有6.5萬名巴勒斯坦人在戰火中殞命，其中大多數是平民。然而，停火的前景顯得渺茫，長期和平解決方案更是毫無跡象。首相施凱爾正式宣布承認巴勒斯坦國時強調：「兩國方案的希望正在消逝，但我們不能讓那束光熄滅。」

請繼續往下閱讀...

英國的歷史責任使得承認巴勒斯坦國特別必要，但這仍然遠遠不夠。英國承認巴勒斯坦國是有條件的，施凱爾7月間即表明，除非以色列同意停火、允許聯合國救援進入加薩，並為長期和平做出更多努力等條件，否則將承認巴勒斯坦國，但以色列總理納坦雅胡永遠不會滿足這些條件。

施凱爾的條件式承認巴勒斯坦國，錯誤地將建國問題當作談判籌碼，而不是明確宣布巴勒斯坦人享有不可剝奪的自決權利。目前，這項大規模外交轉變充其量僅具象徵意義，因為美國將繼續阻止巴勒斯坦正式加入聯合國。

《衛報》不諱言，各國政府正忙於平息國內對以色列的憤怒，卻避免採取更實質的措施。以色列只是看起來日益孤立。

身為以色列最大的貿易夥伴，歐盟擁有真正的籌碼。歐盟執委會最終可暫停自由貿易，但迄今為止，即使是更溫和的暫停研究經費計畫也尚未達成。英國和歐洲國家必須停止與以色列的所有武器轉移和軍事合作，削減貿易特權，並追究其國際責任。

在不採取實際行動阻止巴勒斯坦人遭種族滅絕的情況下，鼓吹巴勒斯坦國的幻想，將是殘忍、懦弱、自私的。雖然結束殺戮必須是優先事項，但其目標不能只是阻止巴勒斯坦人的死亡，而必須是建立早就該確保的生存和建國的機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法