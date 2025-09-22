噁！房間拖鞋起毛球、卡毛髮 中國萬豪酒店認「重複多次使用」

中國常州萬豪酒店遭爆二手拖鞋爭議，顧客驚見毛髮、起毛球。（本報合成，擷取自上游新聞）

2025/09/22 16:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕跨國連鎖飯店「萬豪酒店」（Marriott）近日在中國江蘇常州捲入爭議。有顧客入住後發現，房內提供的白色拖鞋不僅起毛球，鞋內甚至還殘留頭髮，懷疑遭到「重複使用」。消息曝光後，引發網路熱議。涉事酒店負責人則坦言，為了「環保考量」，該拖鞋確實會在消毒清洗後循環使用2至3次，但承認事前並未告知房客。

綜合中媒報導，20日有住客上網Po文投訴，指入住常州萬豪酒店時，房內拖鞋明顯起球且有毛髮，服務人員更回應「這種拖鞋是回收後消毒再用的」。該名住客質疑，「一雙拖鞋能環保到哪裡去？房費早已包含成本。」

拖鞋外包裝僅標註「為防滑倒，請勿穿入浴室或公共區域」，未提及是否為一次性用品。酒店負責人強調，這些拖鞋從未標註為「一次性」，而是類似床單、被套般採取「一客一換」，回收後經清洗消毒再利用，每雙大約循環2至3次。但她也承認，這次因管控失誤，才讓不合格的拖鞋流入客房。

據了解，該間萬豪酒店房價每日均價超過人民幣700元（約新台幣2975元）。此事隨即引發討論，不少網友直言難以接受「二手」或「三手」拖鞋，認為「誰知道酒店到底有沒有清洗？」但也有人認為，只要消毒流程到位、並事先告知，其實可以接受。

對於是否違反一次性用品衛生規範，當地衛生單位已介入調查。常州市與新北區衛生監督所均表示，若標示為一次性拖鞋則嚴禁重複使用；如為非一次性拖鞋，則必須符合清洗消毒的標準。目前新北區衛生單位正進行現場查驗，並將調閱酒店內部紀錄與拖鞋標籤，釐清實情。

