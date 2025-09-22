布吉納法索「獵巫」開始！ 反同新法嚇壞同志圈 他淚訴無處可逃

布吉納法索通過反同新法，引爆當地LGBTQ社群的「獵巫」恐懼。圖為象徵性少數群體的彩虹旗。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據法新社報導，西非國家布吉納法索（Burkina Faso）的執政軍政府，於本月稍早通過了一項將同性關係刑事化的新法案，此舉已在當地本已脆弱的LGBTQ社群中，引發了一場關於「獵巫」（witch hunt）行動的巨大恐懼，迫使他們轉入更深的地下。

「有了這條法律，我們將再無喘息之機，」一位化名昆汀（Quentin）的年輕人向法新社表示，「人們會覺得自己被賦予了一項使命：追捕同性戀者。」他與其他多位受訪者都擔憂，這項新法案將引爆一場針對同志的「獵巫」行動。即使在新法頒布前，布吉納法索的同志社群也大多對自身性向保持沉默，昆汀便表示，連他的家人都不知道他是同性戀，並還在持續向他逼婚。

在軍政府於2022年奪取政權前，同性關係在該國並未被禁止。然而，這部尚未正式生效的新法，將明確針對「同性戀行為的實施者」，處以罰款乃至最高5年的有期徒刑。當地同志組織負責人艾力克斯（Alex）表示，在新法通過後的3週內，其協會的出席人數已明顯下降。他憂心地說：「人們可以依據這條法律，向當局告發我們。」在社群媒體上，附上照片的網路公審與點名，已成為常見的威脅手段。

布吉納法索軍政府領導人特拉奧雷（Ibrahim Traore）上尉，將此法案框架為對抗西方價值觀、回歸國家傳統的一環。此舉被視為該國在外交上疏遠西方、向俄羅斯靠攏的最新一步。其盟友、同樣由軍政府統治的馬利（Mali），已於去年11月通過類似法案。

面對不確定的未來，艾力克斯表示，部分成員已在考慮流亡海外，但他反問：「如果我們都離開了，誰來幫助那些留下的人？」而昆汀則表示，他別無選擇，「我將繼續把我的人生，藏得好好的。」

