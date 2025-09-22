波索納洛罹癌尋求特赦 音樂家領頭率巴西上萬民眾反對

巴西各地21日有上萬名民眾走上街頭，反對波索納洛因罹癌而獲得特赦。（法新社）

2025/09/22 14:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西前總統波索納洛日前因策劃政變被重判27年徒刑，不料隨即被診斷罹患早期皮膚癌，使得右翼勢力試圖幫助波索納洛獲得赦免。然而，成千上萬名巴西民眾21日走向街頭，要求當局不要特赦波索納洛。

英國《衛報》報導，在巴西一些最大城市的廣場和海灘，大批民眾集結表達他們對右翼勢力幫助波索納洛逃脫牢獄之災的抗議。這場支持民主的抗議活動由巴西一些最受愛戴的音樂家帶頭，其中包括3位傳奇詞曲作者，韋洛索（Caetano Veloso）、布阿爾克（Chico Buarque）和吉爾（Gilberto Gil，他們曾站在反對該國1964年至1985年殘酷軍事獨裁的鬥爭最前線。

當韋洛索、布阿爾克和吉爾在沙灘邊的一輛音響卡車上演奏一系列獨裁時代的經典曲目時，人群高呼：「Sem anistia」（不赦免）。83歲的韋洛索還向示威者喊道：「我們必須走上街頭，就像過去一樣，表明我們身為一個民族，身為一個國家，不會接受這種事（特赦波索納洛）」。

韋洛索還對數萬名冒著嚴寒湧入里約熱內盧科帕卡巴納海灘的示威者說道：「巴西人民選出總統魯拉，這就是巴西民主得以延續的原因。」

示威者也對巴西保守派主導的眾議院近日批准一項立法草案表示憤怒，該草案被斥為「強盜法案」，將使議員因涉嫌犯罪而受到指控或逮捕變得更加困難。

