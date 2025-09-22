為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    強颱樺加沙來襲香港機場不會關閉 大量航班將停飛

    香港機場在樺加沙來襲期間不會關閉，但預估會有大量航班受影響。（美聯社）

    2025/09/22 15:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙直撲中國東南沿海，香港國際機場傳出將從23日晚間8時起關閉36個小時，直到25日早上8時才開放，不過機場管理局今（22日）下午2時召開記者會，澄清樺加沙來襲期間不會關閉，但預估會有大量航班停飛。

    綜合港媒報導，香港機管局機場服務總監楊達榮指出，機場方面會繼續維持開放，不過從明天（23日）晚間6時開始起降航班就會大幅減少，24日的航班也會大受影響，建議民眾先向航空公司了解最新情況，確認航班時間後再出門。

    雖然機場本身沒有關閉，但國泰航空香港國際機場總監呂珈蔚透露，公司將於23日晚間6時後停止所有航班起降，差不多要到25日白天才會恢復，預計有超過500架航班受到影響。

    據了解，香港天文台考慮在23日下午1時至4時改掛8號風球（持續風速達每小時63至117公里，陣風可能超過每小時180公里），楊達榮表示機場巴士屆時將暫停行駛，機場快線（從機場到香港市區的快速列車）則會在9號風球時停駛。

