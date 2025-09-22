巴勒斯坦國承認潮湧現 法國沙烏地峰會扮推手

法國和沙烏地阿拉伯22日將共同召開峰會，爭取全球多國領袖支持「兩國方案」，當中若干國家預計將正式承認巴勒斯坦國。這一步勢必招致以色列和美國的反彈。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將親自主持峰會。（美聯社）

2025/09/22 15:13

〔中央社〕法國和沙烏地阿拉伯22日將共同召開峰會，爭取全球多國領袖支持「兩國方案」，當中若干國家預計將正式承認巴勒斯坦國。這一步勢必招致以色列和美國的反彈。

路透社報導，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）表示以色列和美國將杯葛這場峰會，並形容這場活動是場「馬戲」。他上週告訴媒體說：「我們不認為這有任何幫助，反而是在獎勵恐怖分子。」

美國方面同樣警告，任何對以色列採取行動的國家都可能面臨後果，甚至包括法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將親自主持紐約的峰會。

這場峰會將在聯合國大會總辯論23日登場之前舉行。此前，以色列對加薩市（Gaza City）發動地面攻擊，把長久以來的威脅付諸行動。巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）兩年前突襲以色列，招致以方對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）展開軍事行動，至今仍不見停火曙光。

隨著以色列升高加薩攻勢、約旦河西岸屯墾者暴力加劇，外界日益憂心若現在不立刻行動，「兩國方案」的構想恐將徹底破滅。

聯合國大會這個月通過一份7頁聲明，提出「具體、有時程、不可逆轉」的步驟以推動兩國方案。聲明同時譴責哈瑪斯，並要求哈瑪斯投降繳械。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）日前告訴媒體：「紐約宣言不是模糊遙遠的承諾，而是一份行動藍圖，首要任務是停火、釋放人質，並讓人道救援物資順利進入加薩。」

「一旦停火並成功釋放人質，下一步就是討論『戰後規劃』，這也會列入週一（22日）會議議程。」

英國、加拿大、澳洲與葡萄牙21日均已承認巴勒斯坦國。法國與另外5個國家預計22日也將正式宣布承認巴勒斯坦國。

不過，部分國家表示，承認巴勒斯坦國設有前提條件，另一些國家則說，與巴勒斯坦建立正常外交關係將分階段進行，並取決於巴勒斯坦自治政府的改革進展。

以色列堅決反對這項行動，並且不相信89歲的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）能兌現他早前致函馬克宏所承諾的改革與現代化進程。

阿巴斯及多位巴勒斯坦官員將不會親赴現場。由於美國這個以色列堅定盟友拒絕核發簽證，他將以視訊方式參加峰會。

儘管協辦這場峰會，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）同樣不會出席。聯合國大會日前以共識決方式通過，讓沙國王儲可以視訊參與22日的會議。

巴勒斯坦自治政府外交事務首長沙辛21日告訴媒體：「全球已經明確宣示要有一個巴勒斯坦國，現在他們必須展現具體作法。」

