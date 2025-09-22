宇宙漫遊成真 歐洲太空總署釋出銀河系「恆星搖籃」3D飛行影片

歐洲蓋亞望遠鏡在太空中觀測銀河系模擬圖，背景為利用蓋亞觀測數據繪製的銀河系星體地圖。（歐新社檔案照）

2025/09/22 14:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站「phys.org」報導，歐洲太空總署（ESA）近日將旗下銀河系探測衛星「蓋亞太空望遠鏡」（Gaia）長達10.5年的觀測數據，轉化為一部令人驚嘆的3D影片，邀請全球民眾化身為太空船，身歷其境地飛越銀河系中數個壯麗的「恆星托兒所」（stellar nursery）。

報導指出，2013年發射的蓋亞探測器，其任務性質與韋伯太空望遠鏡（JWST）等截然不同。它不負責拍攝宇宙的「絕美沙龍照」，而是執行一項更為基礎、也更為宏大的「天體測量學」（astrometry）任務。這好比一場鉅細靡遺的「宇宙戶口普查」，蓋亞在任務期間，精準地測量並編錄了超過18億個天體的位置、距離、速度與物理特性，最終繪製出有史以來最詳盡的銀河系3D輿圖。

飛越四大恆星的宇宙搖籃

此次釋出的3D飛行影片，正是將這些龐大而枯燥的數據，轉化為一場視覺化的宇宙之旅。影片帶領觀眾依序探訪了四個著名的恆星誕生之地，包含距地球約1470光年、內部藏有超新星遺跡的船帆座星雲（Gum Nebula）；外型酷似北美洲地圖、距離長年成謎的北美洲星雲（North American Nebula）；輪廓類似加州海岸線、由一顆熾熱藍色O型星照亮的加州星雲（California Nebula）；以及由數十次超新星爆炸共同吹出的巨大空洞「獵戶-波江超級氣泡」（Orion-Eridanus superbubble）。

將蓋亞號這些作為科學研究基石的龐大資料視覺化，不僅能讓公眾更直觀地理解宇宙的浩瀚，也為科學研究提供了新的視角。科學家甚至推測，在遠古時期，我們的太陽系可能也曾穿越過「獵戶-波江超級氣泡」，而地球深海沉積物中發現的鐵-60同位素，很可能就是那趟星際旅程所留下的證據。

歐洲太空總署（ESA）運用銀河系探測衛星「蓋亞太空望遠鏡」（Gaia）數據，所繪製的3D圖像，揭示了銀河系中一個恆星誕生區的細節，讓公眾得以一窺「恆星托兒所」的壯麗景象。（圖：歐洲太空總署）

